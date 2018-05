Kako smršavjeti uz male promjene u vašem doručku

V.M. / SRIJEDA, 09.05.2018 10:00

Budite maštoviti s izborom hrane za doručak, nemojte jesti uvijek isto • Treba početi od malih stvari umjesto da pratite ekstremne dijete i potpuno izmijenite svoju prehranu, savjetuju nutricionisti

Foto:123rf



AKO ste nakupili višak kilograma i zanima vas kako zdravo smršavjeti, pokušajte uz male promjene u vašem doručku, savjetuje nypost.com.



Liz Josefsberg, nutricionistica i autorica knjige "Target 100", kaže da planiranje zdravog doručka za cijeli tjedan pomaže ne samo da se zdravo hranite ujutro nego i da tijekom dana birate zdravije namirnice.



"To je savršen početak dana", kaže Josefsberg i dodaje da treba početi od malih stvari umjesto da pratite ekstremne dijete i potpuno izmijenite svoju trenutnu prehranu.



"Osjećat ćete se poput rock zvijezde jer ste napravili nešto dobro za sebe na početku dana", kaže Josefsberg koja je pomogla i mnogim celebritijima da izgube nakupljene kilograme. Jedna od njezinih klijentica je i slavna Jessica Simpson.



Nutricionistica savjetuje da budete maštoviti s izborom hrane za doručak i da ne jedete svaki dan samo pahuljice. Navodi da doručak treba sadržavati 250 do 500 kalorija i 20 do 30 grama ugljikohidrata.



"Možete jesti banane, jaja, voćne jogurte, salate, čak i juhu ili sir. Uvedite neke nove namirnice u svoj doručak", kaže Josefsberg.



Primjer tjednog plana zdravog doručka:



1. Banane i maslac od orašastih plodova

2. Smoothie kao tekući doručak

3. Puding s chia sjemenkama i voćem

4. Salata od svježeg voća

5. Jaja s paprikama

6. Zobene pahuljice, borovnice i bademi

7. Crni kruh, pileća prsa i sir