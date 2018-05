Mali vodič kroz popularnu 8-satnu dijetu: Je li zaista nezdrava?

V.M. / ČETVRTAK, 17.05.2018 16:43

Ova dijeta podrazumijeva odricanje od unosa bilo kakve hrane izvan zadanih osam sati u danu • Ideja je da se doručkuje u 10, ruča u 14, a večera u 18 sati i vježba osam minuta dnevno

OSMOSATNU dijetu proslavile su zvijezde poput Nicole Kidman, Mirande Kerr i Hugha Jackmana koji se kunu u njenu učinkovitost. Ona podrazumijeva odricanje od unosa bilo kakve hrane izvan zadanih osam sati u danu.



Ovu dijetu osmislio je David Zinczenko koji preporučuje da se jede samo u razdoblju od 10 do 18 sati. Nema preporuke o količini hrane koja se unosi u tijelo, ali se svakako savjetuju raznovrsna prehrana, zdrave namirnice te puno mesa i jaja. Također na meniju bi trebale biti namirnice s puno vlakana i proteina. Jogurt, povrće ili orašasto voće uvijek su odličan izbor.



Ideja je da se doručkuje u 10, ruča u 14, a večera u 18 sati, što i ne zvuči toliko ekstremno kao mnoge druge bizarne dijete, piše her.ie.



"Mogućnost konzumiranja svega što poželite djelovat će vrlo dobro na vašu psihu pa nećete imati potrebu za prejedanjem", tvrdi Zinczenko.



Autor savjetuje i osam minuta vježbanja dnevno jer ćete tako bolje razgraditi namirnice. Tvrdi da se ovakvom prehranom može smršavjeti i do pet kilograma tjedno.



Zvuči sjajno, ali koliko je nezdravo pratiti takav tempo?



"Osmosatna dijeta trenutno je jako popularna u svijetu. Ako samo malo uranite s večerom, možete pratiti dijetu a da to i ne primijetite. Tako ćete dopustiti tijelu da u miru preko noći sve probavi. Nekima u početku neće biti lako jer živimo u svijetu u kojem su svi opsjednuti grickanjem i uživanjem u hrani", kaže australska nutricionistica Lee Holmes.



"Ipak, ova dijeta može imati i neke nuspojave. Primjerice, može utjecati na hormone. Ipak, ako pazite da jedete dovoljno dobrih masnoća i jaja, tijelo neće gladovati i nastavit će s normalnom sintezom hormona", dodaje Holmes.



Jedino ljudi koji imaju poremećaje u prehrani ne bi trebali pratiti ovu dijetu, zaključuje Holmes.