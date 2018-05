Pravila za fit djevojke koje vole piti alkohol

V.M. / ČETVRTAK, 10.05.2018 14:35

Prekomjerno uzimanje alkohola je povezano s cijelim nizom bolesti • To ne znači da trebate potpuno izbjegavati alkohol i da se ne trebate ponekad opustiti, posebno ako ste inače zdravi

POPITI čašu vina dnevno je zdravo, ali s alkoholom ne treba pretjerivati. Prekomjerno uzimanje alkohola je povezano s cijelim nizom bolesti, kao na primjer problemima probavnog sustava, bolestima jetre i gušterače, srčanim bolestima itd.



Istraživanje magazina BMJ Open u listopadu 2016. godine pokazalo je da i žene u prosjeku piju koliko i muškarci. Dok su do sada muškarci statistički više obolijevali od bolesti povezanih s alkoholom, žene su ih posljednjih godina dostigle, piše strongfitnessmag.com.



No to ne znači da trebate potpuno izbjegavati alkohol i da se ne treba ponekad opustiti, posebno ako ste inače zdravi.



Donosimo četiri pravila za fit djevojke koje ponekad vole popiti koju čašicu više:



1. Budite umjerene



Mnogi stručnjaci i treneri se slažu da alkohol i treninzi mogu koegzistirati ako se alkohol uzima umjereno. "Naravno da je opijanje loše za fitness", kaže Jakob Vingren, profesor na Sveučilištu u Teksasu, koji se bavi istraživanjem utjecaja alkohola na vježbanje. "Ali popiti u posebnim prilikama pokoje piće ne predstavlja problem", dodaje Vingren.



Nacionalni institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam (NIAAA) naveo je sedam pića tjedno kao umjereno konzumiranje alkohola za žene.Nutricionistica Stefanie Senior iz Toronta savjetuje svojim klijenticama da ne piju više od pet pića tjedno i ne više od dva dnevno jer im to smanjuje efektivnost treninga u teretani. "Moj savjet je da se ograničite na neku tjednu količinu i toga se držite", kaže Senior."Piti noć prije treninga je veliko NE", kaže nutricionistica i dodaje da alkohol smanjuje nivo energije, sposobnost, koncentraciju i brzinu reakcije. "Ako znate da ćete tu noć izaći vani i piti, preskočite jutarnji trening. Ako se ujutro budete ipak osjećali dobro i spremno za trening, prošetajte ili napravite kratak trening, preskočite teško dizanje utega", dodaje Senior.Loše spavanje zbog mamurluka i kvalitetan trening ne idu jedno uz drugo. Kao što nije dobra ni masna hrana koja često ide uz alkohol. Senior savjetuje da poslije svakog koktela popijete čašu vode i tako se hidratizirate. Ne samo da ćete smanjiti količinu alkohola koju ćete unijeti u tijelo nego ćete smanjiti i jutarnji mamurluk.