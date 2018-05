Sve o trčanju: Što je trkačka euforija i kako utječe na naš organizam?

V.M. / SRIJEDA, 09.05.2018 13:35

Postoje dobre i loše stvari kod trčanja • Za trčanje se važno pripremiti, utrenirati mišiće i zglobove kako bi bili izdržljivi te pravilno održavati tijelo prije i poslije trčanja

BEZ obzira na to jeste li iskusan maratonac ili tek početnik na stazi za trčanje, razumijevanje što ova aktivnost čini vašem tijelu vrlo je važna.



Probavni sustav



Bol u trbuhu ili grčevi su čest problem u trkača, a do njih dolazi zato što krv kola prema mišićima. Zbog toga se probava usporava te upravo zbog toga obilni obroci prije trčanja nikad nisu dobra ideja. Radije se odlučite za nešto lagano, kao što je voće ili sendvič, piše New York Post.



Mozak



"Runner's high", odnosno trkačka euforija, nije mit. Na dugim stazama trčanje u tijelu otpušta endorfin, kemikaliju iz mozga koja stvara osjećaj euforije. Ovaj osjećaj čak može ublažiti fizički bol. Osim endorfina, otpuštaju se i dopamin, koji pruža osjećaj zadovoljstva, te serotonin, koji regulira raspoloženje.



Gubljenje sala



Trčanje uzrokuje gubljenje kalorija i, putem trošenja energije, gubljenje sala, ističe New York Post. Primjerice, ako težite 65 kilograma i ako namjestite tempo od 4 milje po satu, izgubit ćete otprilike 130 kalorija u 20 minuta. To je ekvivalent jednoj kriški kruha.



Osim izdržljivosti, trčanje jača kosti i mišiće, a ubrzava i metabolizam. Međutim, nakon određene točke mišići zbog repetitivne aktivnosti trčanja neće nastaviti rasti. Trčanje se, u kombinaciji s treningom izdržljivosti, preporučuje kako bi se postigla željena razina masti u tijelu.



Srce i pluća



Kad uhvatite ritam u trčanju, to čine i vaše srce i pluća. Njihov zadatak je da pumpaju krv bogatu kisikom prema našim mišićima, kako bi ih održavali dok se naprežu. Kao i drugi mišići, i srce se može umoriti.Zato je važno trenirati naše srce da izdrži veće udaljenosti, jednako kao što je važno trenirati naše noge. Svaki put kad trčite poželjno je povećavati maksimalan unos kisika, odnosno potrebno je što efikasnije koristiti kisik. Što bolje koristite kisik, više dopuštate mišićima stvaranje nove energije.Što više trčimo, više povećavamo tjelesnu temperaturu, posebno u toplijim godišnjim dobima. Međutim, naš znoj može smanjiti tjelesnu temperaturu, posebno u hladnijim krajevima, te u nekim slučajevima uzrokovati i hipotermiju.Prikladna odjeća je ključna, a poželjno je i slojevito odijevanje, kako bi se odjeća tijekom treninga mogla skidati ili dodavati.Postoje i loše stvari kod trčanja, a najčešće se radi o ozljedama. Kako je trčanje repetitivna aktivnost, postoji mogućnost opterećenja zglobova i mišića."Oko 40 posto trkačkih ozljeda pojavljuje se u koljenima, a to se može izbjeći ravnotežom između treninga snage i istezanjem nakon vježbanja, kao i odabirom dobre obuće", rekao je Pip Taylor, profesionalni triatlonac.Priprema je ključna. Pripremite se, utrenirajte vaše mišiće i zglobove kako bi bili izdržljivi te pravilno održavajte vaše tijelo prije i poslije trčanja.