Zašto je HIIT trening najbolji u smanjivanju masnog tkiva?

O HIIT treninzima pisali smo vam već nekoliko puta.



HIIT je kratica za High Intensity Interval Training, a ovaj je program i službeno proglašen učinkovitijim u sagorijevanju masti od tradicionalnog aerobnog treninga.



U tipičnom HIIT-u izmjenjuju se kratkotrajni intervali visokog intenziteta s manje intenzivnim intervalima aktivnog oporavka, a ovaj vam trening štedi i vrijeme jer traje 20-30 minuta. Dokazano je da je 24 sata nakon odrađenog HIIT-a bazalni metabolizam 5-10 posto veći od onoga nakon aerobnog treninga standardnog tipa. To znači da tijelo i dugo nakon takvoga treninga troši masne rezerve, čak i u mirovanju.



To je veliki stres koji ovaj trening stvara tijelu, odnosno događa se veliki hormonalni odaziv organizma na njega te duže vrijeme oporavka.



Naime, dokazano je da tijekom ovog treninga dolazi do povećanog lučenja hormona kortizola i kateholamina, što stavlja organizam u stanje povećane potrošnje energije.



Dobra je vijest što ovaj trening možete izvesti bilo gdje te za njega ne trebate članstvo u teretani. Na YouTubeu možete naći pregršt ideja za treninge koje možete odraditi i u dnevnom boravku.