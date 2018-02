Nakon deset godina, ova se kujica vratila svojoj obitelji i to ih je šokiralo

Foto: Facebook

PRIJE deset godina, ova je obitelj dobila novog, čupavog člana obitelji. Bila je to predivna crna labradorka Abby. Puno je priča o povratku ljubimaca, puno se vlasnika spojilo s nestalim macama i psima, no ova je priča ipak malo drugačija. Njihov je ljubimac nestao još prije deset godina. Bio je sasvim običan dan, svi su se družili u dvorištu kuće i igrali s Abby.

Bilo je potrebno samo nekoliko sekundi nepažnje i Abby je pobjegla. Učinili su sve da je pronađu, no trud je bio uzaludan. Pomirili su se s tim da je Abby uginula i to im je slomilo srca. No, ova priča ipak nije dobila kraj. Deset godina kasnije, Abby se pojavila na trijemu kuće koja se nalazila nekoliko kilometara od njihove.

Kada su joj veterinari očitali čip, pozvali su njezinu obitelj koju nije vidjela punih deset godina i oni su odmah došli po nju. Ta ih je vijest šokirala, no bez razmišljanja su je primili ponovno u svoj dom. Nitko ne zna gdje je Abby bila tih deset godina i kroz što je sve prošla, no sretni su što je opet s njima.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.