Pet razloga zbog kojih psi kopaju rupe u zemlji

NI.B / NEDJELJA, 22.04.2018 19:00

Foto: Pixabay

SIGURNO ste se pitali zašto pojedini psi do iznemoglosti kopaju rupe. Ljudi koji žive u kućama znaju da ova aktivnost nije nimalo zabavna jer takvi psi znaju prekopati i cijelo dvorište. No zašto to rade? Dat ćemo vam pet najčešćih razloga za to!

1. ZABAVA - šape vašeg psa su dizajnirane za kopanje, stoga je logično da ih koriste za to. Kopanje im je često samo zabava. No mnogim vlasnicima to nije nimalo zabavno.

2. OSLOBAĐANJE OD DOSADE I STRESA - kopanje psima pomaže da izbace iz sebe višak energije te da se riješe dosade kada im vlasnik ne posvećuje dovoljno pažnje. Isto tako, kopanje može biti znak stresa, koji je prouzrokovan manjkom fizičkih aktivnosti.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

3. PSEĆI PROJEKT - kopanje se može smatrati i psećim uradi-sam projektom. On gradi svoju kućicu, mjesto u koje se povremeno može povući ako mu je hladno, vruće ili ako se želi od nečega sakriti.

4. PLIJEN - ako u dvorištu imate krtice ili poljskog miša te psa koji se želi dokopati svog plijena, nemojte se iznenaditi ako vaše dvorište postane puno rupa.

5. BIJEG IZ DVORIŠTA - psima nekada dvorište postane premalo i predosadno pa žele istražiti i svijet van dvorišta. Neki psi iskopaju rupu kod ograde kako bi izašli, pojeli nešto, pronašli novo društvo te se vratili u svoj dom.