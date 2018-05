Urnebesni psi koji su se posramili nakon što su napravili glupost izmamit će osmijeh na vaše lice

NI.B / NEDJELJA, 13.05.2018 13:28

Screenshot: Rumble

SVI MI obožavamo svoje pse, a oni uvijek pronađu način da nam to vrate. No, oni su ponekad sposobni napraviti velike gluposti i nered koji nas često ne oduševi. Poput malene djece, guraju svoje njuškice tamo gdje ne bi trebali. Znatiželjni su i razigrani, a kada dođe njihova žuta minuta, od svojih akcija naprave umjetnost. Umjetnička djela koja ostave za sobom znaju biti prava gnjavaža i mi smo ti koji moramo pospremiti za njima. No, nekada im ne možemo zamjeriti.

Zamislite koliko im samo nedostajemo kada ih ostavimo same doma. Od usamljenosti im postane dosadno, zanesu se i naprave nešto što ne bi smjeli. Kada njihovi vlasnici dođu doma, oni im imaju puno toga za objasniti. Neki su svjesni toga da su napravili glupost, a neki mašu repom i veselo pokazuju ono što su napravili. Ovaj video prikazuje upravo takve pse i sigurni smo da će vas oni nasmijati do suza.

Source: Hilarious Compilation Of Dog Shaming Will Put A Smile On Your Face by AFV

