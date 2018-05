NI.B / SUBOTA, 05.05.2018 17:03

POSTOJE brojni načini na koje nam naši psi pokazuju da nas vole. To vidimo u raznim situacijama, no najviše kada smo razdvojeni od njih. Kada se vratimo u svoj dom, naš će nas čupavi prijatelj čekati pred vratima i obradovat će nam se više nego bilo koji čovjek. Bilo da smo razdvojeni od njih samo nekoliko sati ili više mjeseci pa čak i godina, naš će nas ljubimac jedva dočekati. Često obaveze i posao ne dozvoljavaju da naše ljubimce vodimo sa sobom.

Nekada zbog poslovnog puta ili nekih drugih obaveza svoje ljubimce moramo ostaviti nekome na čuvanje i to zna biti bolno i za jednu i za drugu stranu. Ova žena nije bila doma dvije godine, a njezin je ljubimac imao nevjerojatnu reakciju kada ju je ugledao. Malac je bio toliko sretan da se u jednom trenutku onesvijestio od uzbuđenja. Možda ne biste povjerovali u ovo, no njegovi vlasnici imaju video koji to dokazuje. Nije ni čudo što je video pogledalo više od pedeset milijuna ljudi jer ovako nešto ne viđa se često!

