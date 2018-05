VIDEO Nećete vjerovati svojim očima kada vidite što ovaj pas radi prije svakog obroka

NI.B / UTORAK, 22.05.2018 20:43

Screenshot: Rumble

OVAJ je video pravi dokaz da ljudi nisu jedini koji imaju navike i rituale. Chiko je preslatki Shiba Inu koji ima pomalo čudan ritual prije svakog obroka. Svakoga dana, prije nego što pojede svoj obrok, Chiko čini istu stvar. Lagano se nasloni na stolić na kojem je poslužena njegova hrana, sagne glavu i zahvali se u vidu molitve.

Za to se vrijeme u pozadini čuje osoba koja izgovara molitvu, a on se ne mrdne sve dok ne čuje "Amen". Osim što ga ovaj ritual čini najčudnijim pesonjom na svijetu, to je ujedno i dokaz koliko je preslatki čupavac pametan. Iako su Shiba Inu psi pomalo posesivni kada je riječ o njihovoj hrani i igračkama, ovaj malac svake večeri izdrži do kraja molitve, zahvali se i onda polako pojede svoj obrok.

Source: Dog Has Funny Ritual Before Eating Dinner by oscarwilly06

