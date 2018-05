NI.B / ČETVRTAK, 17.05.2018 10:54

Screenshot: YouTube

DOKTOR John Sessa direktor je Vanderpump azila koji se bavi udomljavanjem pasa koje nitko ne želi. Njihov je cilj prikupiti što više pasa koji su u vrlo lošem stanju i promijeniti im život u potpunosti. Njihov redovni "gosti" su psi koji su napušteni od vlasnika, bolesni i slabi psi te oni psi koji su se našli na listi za uspavljivanje. Upravo takvu priču imaju i dva psića iz videa. Prvog je vlasnik ostavio u azilu te ga dao uspavati.

Nakon godina provedenih u zajedničkom domu, njegov se vlasnik odlučio za ovaj užasan čin. No, Vanderpump ekipa pronašla ga je na vrijeme i odlučila mu pomoći. Drugog je psića vlasnik izbacio iz auta i ostavio na ulici, no došao je u prave ruke i doživio pravu preobrazbu. Svaki psić koji završi u njihovom azilu najprije dobije pregled i toplu kupku, a zatim ga, ako je to potrebno, liječe. U videu koji slijedi možete vidjeti kako cijeli taj tretman izgleda.

