NI.B / SUBOTA, 28.04.2018 20:43

Screenshot: YouTube

ZA MACE se često kaže da se one maze samo kada njima odgovara te da su lukave kada je riječ o njihovim zahtjevima. Upravo zbog toga mnogi ljudi više vole pse jer su psi gotovo uvijek raspoloženi za igru, maženje i druženje. Mačke su, dakle, druga priča. One nekada poprilično bezobrazno pokazuju što žele i uvijek mora biti po njihovom. No, ova je maca priča za sebe.

Njezina ju je vlasnica mazila, a nakon što je prestala pružati joj pažnju, malena je učinila nešto što je iznenadilo milijune ljudi. Prišla je svojoj vlasnici i pristojno je zamolila da nastavi gdje je stala. Poput čovjeka, ova je maca šapicom gurnula svoju vlasnicu i pokazala joj da njoj ipak nije dosta maženja za danas. Njezina je vlasnica ponovila cijeli postupak. Prvo ju je mazila, a zatim prestala. Reakcija mace bila je jednaka i to jednostavno morate vidjeti!

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz Index Ljubimce, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: ljubimci.



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.