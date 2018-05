NI.B / UTORAK, 01.05.2018 11:00

Screenshot: YouTube

TOBY je psić koji je poseban na više načina, no jedan od tih načina vidi se na prvi pogled. Toby ima dvije njuškice, odnosno ima jednu, no rascijepljenu na dva dijela. Razigran je, obožava ljude i djecu, zdrav je, no zbog svoje "mane" nije bio zanimljiv ljudima. Zbog toga se našao na listi za uspavljivanje. Htjeli su ga ubiti zbog nečega što nije mogao birati. Rodio se s "greškom" zbog koje je gotovo platio.

No čovjek imena Todd Ray znao je da njegov pomalo čudni izgled ne možemo nazvati greškom. On je odlučio ne ignorirati ga, a čim ga je ugledao zaključio je da je Toby najposebniji i najljepši psić na svijetu. Njemu nije bila namjera udomiti psa, no nije bilo šanse da ga ostavio. Toby mu je zarobio srce i morao ga je odvesti doma. Sigurni smo da mu je Todd pružio najljepši dom i ljubav kakvu svaka životinja zaslužuje.

