Screenshoot: YouTube

ŽIRAFE su visoke i teške životinje koje zapravo nisu svjesne koliko su velike, a i prilično su nespretne. One su najviše živuće životinje na Zemlji. Mužjaci mogu dosegnuti i do 5,5 metara visine i do 900 kilograma težine, dok su ženke u pravilu nešto niže.

Žirafe su brzi trkači, mogu postići brzinu od 55 km/h. Dugačke noge mogu nositi žirafe samo na tvrdoj podlozi pa zato izbjegavaju močvarna područja, dok im rijeke predstavljaju nepremostivu prepreku.Ponekad radne čudne stvari iz samo njima poznatog razloga, no nama su zabavne i lijepe.

