10 vitamina koji su vašem tijelu potrebni u trudnoći

17.04.2018

Ako želite zatrudnjeti, već ste trudni ili dojite, morate se pobrinuti da je vaša prehrana uravnotežena • Ovo su vitamini koje biste tijekom trudnoće trebali prehranom u organizam unositi svaki dan

Ilustracija: 123rf

AKO želite zatrudnjeti, već ste trudni ili dojite, morate se pobrinuti da je vaša prehrana uravnotežena i da sadrži potrebne nutritivne tvari.



To ne znači samo da trebate planirati svoje obroke tako da budete sigurni kako u organizam unosite razne vitamine i minerale, nego i da trebate ispuniti dnevne potrebe koje u tim fazama života mogu biti i veće nego što je uobičajeno.



Stoga je dobro da svoj trenutni plan prehrane raspravite sa svojim liječnikom te ako ste u mogućnosti, skupa složite idealni plan.



Mi vam u ovom tekstu donosimo deset prednatalnih vitamina koje biste trebali prehranom u organizam unositi svaki dan.



1. Folna kiselina



Konzumirajte salate.



Kako je za PopSugar izjavio doktor Mark P. Trolice, stručnjak za neplodnost i profesor na UCF Sveučilištu za medicinu, folna kiselina je B vitamin koji je neophodan trudnicama.



"Prije i tijekom trudnoće, ženi je potrebno minimalno 400 mikrograma folne kiseline na dnevnoj bazi kako bi se smanjio rizik od urođenih mana na mozgu ili kralježnici, rekao je doktor Trolice, koji je poručio i kako je folnu kiselinu potrebno konzumirati nekoliko mjeseci prije pokušaja začeća.



Dobri izvori folne kiseline su grah, grašak i špinat.



2. Željezo



Doktor Trolice je poručio i kako je trudnicama potrebno više željeza od žena koje nosu trudne.



"Zapravo, potrebna im je gotovo dupla količina", rekao je.



"To pomaže ženama da u organizmu proizvedu više krvi koja će prenositi kisik do fetusa", dodao je.



Potrebna dnevna doza je 27 grama, a može ju se postići unošenjem crvenog nemasnog mesa, piletine, ribe, sušenog graha i graška, žitarica sa željezom ili sokom od šljive.



3. Kalcij

Trolice je na popis potrebnih vitamina stavio i kalcij za koji kaže kako je neophodan za rast zubi i kostiju djeteta.



"Sve žene, uključujući trudnice, trebale bi unositi 1,000 miligrama kalcija dnevno", rekao je. Izvori kalcija su mlijeko i drugi mliječni proizvodi poput sira i jogurta. Za žene koje boluju od intolerancije na laktozu, odlični izvori kalcija su brokula, sardine, lisnato zeleno povrće, a uvijek su opcija i suplementi kalcija.



4. Vitamin D



"Vitamin D skupa s kalcijem pomaže u razvoju djetetovih kostiju i zubi. Također, on je nužan za zdravu kožu i dobar vid", kaže doktor Trolice. Sve bi žene, uključujući one koje su trudne, trebale unositi 600 jedinica vitamina D dnevno rekao je i dodao kako u unošenju vitamina D u organizam pomaže i sunčanje jer se tijekom sunčanja određene kemikalije iz kože pretvaraju u vitamin D.





Kada se radi o hrani, dobri izvori su mlijeko s vitaminom D te masna riba poput lososa."Kolin je nužan za zdravlje u svim stadijima života, ali posebno je neophodan za zdravlje mozga u ranim stadijima života, odnosno dok se mozak formira te u kasnijim stadijima života kada sprječava opadanje kognitivnih sposobnosti", rekla je za PopSugar Elizabeth Ann Shaw, stručnjakinja za prehranu i autorica kuharice "Fertility Foods".Kolin se može pronaći u širokom spektru hrane, ali u malim količinama."Najbolji izvori kolina su u namirnicama koje nisu jako popularne, poput jetrica i žumanjaka", rekla je i dodala kako je preporučeni dnevni unos kolina 550 miligrama po danu.

6.Omega 3 masne kiseline



Studija objavljena u Europskom dnevniku opstetricije, ginekologije i reproduktivne biologije, otkrila je kako je konzumiranje omega 33 suplemenata tijekom trudnoće bilo povezano sa smanjenjem vjerojatnosti rađanja prije 34. tjedna trudnoće od 58 posto. Osim toga, pronađen aje veza i sa smanjenim brojem poroda prije 37. tjedna trudnoće od 17 posto.



7. Cink



"Cink je uključen u sintezu DNK, što je ključno za razvih i rast djeteta", rekla je Shaw za PopSugar i dodala kako pomaže i pri jačanju imuniteta.



"preporučena količina unosa cinka povećava se kako trudnoća odmiče u odnosu sa sintezom DNK na 11 miligrama dnevno", pojasnila je.



Dobri izvori cinka su orašasti plodovi, sjemenke i grahorice.

8. Vitamin C



"Osim borbe protiv infekcija i održavanja zdrave i sjajne kože, vitamin C pomaže i pri apsorpciji željeza, još jednog nutrijenta koji je posebno važan tijekom trudnoće", rekla je Shaw.



"Preporučena dnevna doza vitamina C je 85 miligrama dnevno tijekom trudnoće", dodala je i rekla kako vitamin C možete dobiti iz puno izvora, poput citrusa, kivija, paprika, jagoda ili brokule.



9. Jod



"Ovaj nutrijent od iznimne je važnosti za hormone štitnjače", rekla je Shaw i dodala kako se potreba dnevnih količina u trudnoći povećava na 220 miligrama dnevno.



"Nedovoljna konzumacija joda može značajno utjecati na fizički i mentalni razvoj djeteta", dodala je i rekla kako se jod u hrani ne nalazi jako često.



Može ga se pronaći u morskim plodovima ili mliječnim proizvodima.



10. Magnezij



"Magnezij je važan nutrijent koji pomaže pri opuštanju mišića i izgradnji jakih kostiju i zubi kod djeteta. Ne samo da će vam magnezij pomoći da se bolje odmorite noću, nego će vam pomoći i s neizbježnim problemima zatvora koji mogu biti rezultat trudnoće", rekla je Shaw za PopSugar.



preporučena dnevna doza je 360 miligrama dnevno, rekla je Shaw i dodala kako magnezij možete pronaći u orašastim plodovima, sjemenkama, avokadu i žitaricama.