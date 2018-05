Dvostruka sreća: Ovi faktori povećavaju mogućnost za blizance

V.M. / NEDJELJA, 06.05.2018 09:30

Šansa da ostanete trudni s blizancima prirodnim putem se povećava s godinama • Kada već imate blizance u obitelji, gledano s majčine strane, šanse za blizanačku trudnoću su daleko veće

Foto:123rf



AKO planirate trudnoću i oduvijek vam je želja da imate blizance, dobro je znati da postoje neki faktori koji utječu na vjerojatnost višeplodne trudnoće. Vrijeme je da zavirite u obiteljsko stablo i pripazite na prehranu jer sve to utječe na mogućnost blizanačke trudnoće.



Godine



Šansa da ostanete trudni s blizancima prirodnim putem se povećava s godinama, tvrde stručnjaci, piše motherandbaby.co.uk. Žene starije od 30 godina proizvode više folikulostimulirajućih hormona od mlađih žena, a žene koje imaju dodatni folikulostimulirajući hormon mogu otpustiti više od jednog jajašca u jednom ciklusu.



"Način na koji vaši jajnici funkcioniraju se mijenja s godinama. Normalno je da vam tijelo paničari kako se bliži kraju svog plodnog života pa počinje otpuštati i više od jednog jajašca", kaže stručnjakinja za neplodnost dr. Emma Cannon.



Podrijetlo



Statistika pokazuje da je šansa za višeplodnom trudnoćom za osobu iz Europe 1/60, a za Azijate šansa je daleko manja. S druge strane, u Nigeriji blizanci su jako česti, čak jedna na 20 trudnoća je višeplodna, piše motherandbaby.co.uk.



"Nema dokazanih teorija koje bi potvrdile zašto se u Nigeriji rađa toliko blizanaca, možda ima veze s klimom ili prehranom", kaže ginekolog dr. David Davies.



Obiteljska povijest



Kada već imate blizance u obitelji, gledano s majčine strane, šanse za blizanačku trudnoću su daleko veće.





"Gleda se majčina obitelj jer je majka ta koja proizvodi jajašce. Ako je na primjer vaša mama jedna od blizanki vi imate više šanse da rodite blizance", kaže dr. Davies.Žene koje jedu nemasnu hranu, posebno vegani i vegetarijanci, imaju manju šansu za višeplodnom trudnoćom, a veće šanse za blizance imaju žene koje su višeg indeksa tjelesne mase, piše verywellfamily.com."To se događa zbog suptilnih hormonalnih promjena. Također, ako ste ostali trudni dok ste pili kontracepcijske pilule ili malo nakon njih, imate veće šanse da nosite blizance. To se događa zbog toga što se tijelo navikava na novonastalu situaciju i prolazi kroz hormonalne promjene tijekom kojih može doći do otpuštanja više jajašaca", kaže dr. Davies.Što više djece imate, šanse su veće da ćete jednom dobiti i blizance. Ako ste već rodili dvojajčane blizance, imate gotovo četiri puta veće šanse da se blizanačka trudnoća ponovi."Ako ste u prošlosti uvijek lako ostajali trudni, šanse su veće da ćete jednom ostati trudni i s blizancima", dodaje dr. Davies.Potpomognutom oplodnjom češće dolazi do višeplodnih trudnoća.