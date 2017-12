Trebamo li se pomiriti s tim da je mama uvijek negativac, a tata pozitivac?

M.T. / NEDJELJA, 24.12.2017 09:00

Je li i kod vas uglavnom tako?

AKO MISLITE da ste samo vi dežurni negativac u vašoj obitelji, dok tati ostaju oni ljepši zadaci roditeljstva, kao što su zabava i uživanje u zajedničkim trenucima, ne brinite jer niste sami.



Gotovo sve mame povremeno se osjećaju tako. Osjećaj je to na koji zaboravite prvi put kada vas dijete, zagrli ili poljubi.

Gotovo svaki muškarac uvijek ostaje dijete u duši, pa mu je dolazak prinove u obitelj idealan izgovor za beskrajnu igru i zabavu. Biranje igračaka kojima će se više igrati otac nego dijete i odlazak na mjesta koji ga podsjećaju na djetinjstvo sasvim su normalni. Kuhanje, čišćenje i briga o bebinoj higijeni je nešto u što većina očeva neće dirati.

Zabavan dio majčinstva sačinjava se od uspavljivanja bebe i zajedničkog uživanja prilikom dojenja ili kupanja. Gradnju šatora od posteljine, kućica od kartonskih kutija i sličnih aktivnosti iskoristit će očevi. Jedan od razloga je što majkama kada izvrše sve svoje zadatke ne ostane dovoljno vremena i energije za zahtjevnu izvedbu malenog carstva koje je dijete zamislilo.

Tu uskaču tate.

Većina majki vrlo je zahvalna partnerima na ovim očinskim gestama, jer osim što zbližavaju tatu s djetetom pružaju mami malo vremena koje može odvojiti za kupnju, kuhanje ili (najmanje vjerojatno) da se posveti sebi.

Ono što možete tražiti od partnera je da objasni djetetu da je vaš dio odgoja jednako važan, iako nije jednako zabavan. Tek kada odrastu djeca počinju cijeniti i shvaćati koliko je majka zapravo učinila za njih, a majke bi voljele dio te zahvalnosti osjetiti i dok je dijete maleno.

Kada dijete treba kazniti zbog nečega očevi to vole prebaciti na majke jer se ne žele zamjeriti djeci. Izbjegnite rasprave pred djetetom, no upozorite partnera da je i vama jednako teško kažnjavati dijete, pa bi bilo u redu da povremeno i on preuzme taj nezahvalan dio roditeljstva.