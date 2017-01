FIFA-ina osveta "kanibalu"? Pogledajte kakvom su fotografijom predstavili Suareza

Screenshot (FIFA)

LUIS SUAREZ izabran je u najbolju momčad svijeta, a prilikom FIFA-ine ceremonije mnogi su ostali iznenađeni fotografijom kojom je predstavljen.

I dok ostatak najbolje momčadi svijeta ima uobičajene fotografije, FIFA je Urugvajca predstavila fotografijom koja mu se sigurno nije svidjela i kojom više podsjeća na kanibala nego na nogometaša.

Podsjetimo, "kanibal" Suarez kažnjen je s devet utakmice neigranja za reprezentaciju nakon što je na Svjetskom prvenstvu ugrizao Giorgija Chiellinija, a to mu nije bio prvi ugriz na nogometnim travnjacima.

Navijači Barcelone i Urugvajci uvjereni su kako je ova fotografija FIFA-ina osveta jednom od najboljih nogometaša svijeta.

.@FIFAcom, I know you hate Luis Suárez but at least pick a normal photo at your laughable ceremony. pic.twitter.com/lwRTdobwxj