7 beauty proizvoda koje svaka žena treba imati u uredu

M.S. / SRIJEDA, 25.04.2018 12:50

Ured je vaš drugi dom • Opremite jednu policu radnog stola ovim beauty proizvodima i uvijek ćete izgledati sjajno

Foto: Instagram

NAKON osam sati povedenih u uredu pred računalom, teško je izgledati dobro.

No nije i nemoguće. Ako već polovicu svakog radnog dana provodite na poslu, onda je krajnje vrijeme da u svoj ured donesete neke kozmetičke proizvode koji će vam pomoći da izgledate lijepo tijekom cijelog radnog dana, ali i nakon posla. Pretvorite jednu ladicu svog radnog stila u mini beauty kutak i obavezno ga opremite sa sljedećih 7 proizvoda:

Dezodorans

Do sada ste se sigurno već nekoliko puta uvjerili da dezodoransi ne djeluju onoliko dugo koliko obećavaju njihovi proizvođači, a pogotovo u stresnim situacijama. Stoga je dezodorans definitivno "must have" kozmetički proizvod za svaku poslovnu ženu koja želi tijekom cijelog dana odisati svježinom.

Maskara

U danima kada prespavate budilicu, pa morati juriti na posao ili kada nakon posla odlučite otići na piće s kolegama, malo maskare učinit će čuda za vaš izgled stoga svakako trebate imati jednu i u svom radnom stolu.

Krema za ruke

Koža na rukama sklona je pucanju tijekom cijele godine, a posebno loš utjecaj na nju imaju sušila za ruke koja se uglavnom nalaze u svim uredskim toaletima. No spremite li jednu kremu za ruke u svoj radni stol, vaše ruke će uvijek izgledati njegovano i lijepo.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Šampon za suho pranje

U danima kad ne stignete oprati kosu, na scenu stupa šampon za suho pranje, koji bi se, osim u uredu, trebao naći i u svačijoj kupaonici, ako već nije do sad. A osim što će vašu kosu u trenu učiniti naizgled ljepšom i čišćom, šampon za suho pranje možete koristiti i kao proizvod za stiliziranje frizure.

Četka za kosu

Sigurno ste do sada već puno puta požalile što u uredu nemate četku, pogotovo u vjetrovitim danima. Nabavite jednu koju ćete stalno držati u uredu i vaša kosa će uvijek biti uredna.

Zubni konac

Ako kod kuće nakon svakog jela perete zube, onda nema logike da to preskačete kada ste na poslu. No ako vam je nezgodno ili neugodno prati zube pred kolegama s posla, onda se bar pobrinite da u radnom stolu uvijek imate zubni konac.

Crveni ruž

Ne postoji nijedan drugi make-up proizvod s toliko efektnim učinkom kakvog ima klasični crveni ruž. Jednostavno ga nanesite na usne i u trenu ćete izgledati sređeno.