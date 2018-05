Ako se ne slažete s partnerom u ovim stvarima, dobro razmislite o braku

K.K. / NEDJELJA, 20.05.2018 10:00

Hoćete li imati djecu? • Ako hoćete, kako ćete ih odgajati? • Gdje žete živjeti?

Foto: Instagram



PRIJE nego što se odlučite na brak, mudro je porazgovarati s partnerom o nekim temama koje bi u braku mogle dovesti do problema, pa i razvoda. Najčešće se to odnosi na financijske planove, djecu, ali i vjernost.



Ako, primjerice, jedno od vas voli varati, to je nešto što bi moglo okončati vaš brak. Isto tako, zavaravati se kako ćete od partnera koji nije vjeran uspjeti s vremenom napraviti vjernu osobu također bi se moglo pokazati lošim potezom.



Stoga, ako ste u ozbiljnoj vezi za koju mislite da bi mogla prerasti u nešto više, stručnjaci savjetuju da najprije sa svojim partnerom porazgovarate o nekim važnim temama.



Dakako, ne možete se složiti oko baš svake sitnice i isplanirati cijeli život. Kompromis je ključan u svakoj vezi, ali važno je napomenuti i da je kompromis moguć samo ako postoji komunikacija.



Terapeut za seks i veze Holly Richmond te psihologinja i seksologinja Denise Renye razgovarale su s ekipom Insidera o najčešćim problemima do kojih dolazi u braku.



1. Jedan partner želi djecu, drugi ne



Pitanje djece jedno je od najvažnijih pitanja koje treba postaviti prije stupanja u brak. Unatoč tome što se radi o odluci koja mijenja život, psihologinja i seksologinja Denise Renye kaže za Insider kako je riječ o razgovoru koji partneri odgađaju čak i u braku.



"Često jedan partner koji želi djecu jednostavno pretpostavi da isto želi i osoba s kojom je u vezi bez postavljanja pitanja", rekla je.



"Nikada ne bih preporučila stupanje u brak s pretpostavkom da će partner promijeniti mišljenje o ovom pitanju", rekla je Richmond.



2. Imate suprotne stavove o odgoju djece



Ako ste zaključili da želite djecu, vrijeme je da porazgovarate o tome kako ćete ih odgajati. Pitanja odgoja, obrazovanja i slično mogu biti pitanja konflikta u budućem braku. Možda jedan partner želi da djeca budu odgajana religiozno, dok drugi partner to ne želi. Želite li da vaša i majka vašeg partnera imaju ulogu u odgoju djece ili ne?



Richmond kaže kako su ovo samo neka od pitanja koja treba raspraviti kada se radi o odgoju djece.



3. Imate različit pristup novcu



Jednom kada ste u braku, neke financijske navike vašeg partnera koje vam do tada nisu smetale, mogu postati predmet neslaganja.



"Često nas privlače ljudi koji su drukčiji od nas", kaže Richmond i dodaje da možete biti tip osobe koja svoje financije planira i vodi pedantno, a završiti u vezi s nekim tko je čista suprotnost.



I Richmond I Renye kažu da partneri s različitim navikama trošenja novca mogu učiti jedan od drugog i izbalansirati svoje navike.



Ipak, savjetuju da je razlike u pristupu novcu važno izbalansirati prije braka.



"Razgovarati o novcu nekim parovima je veći tabu od seksa", rekla je Renye. Osim navika u trošenju, može biti problem i to što jedan partner zarađuje više od drugoga.



4. Imate različite želje oko stanovanja



Do problema može doći i ako želite živjeti na jednom mjestu, a vaš partner na drugom. "Razgovarajte sa svojim partnerom i pitajte ga gdje ćete živjeti. Želite li odgajati djecu na nekom posebnom mjestu? Ili ste otvoreni prema tome da se selite? Što ako jedan od vas dobije ponudu za posao", navela je Richmond samo neka pitanja.



S druge strane, lokacija na kojoj ćete živjeti može biti i samo pitanje lifestylea. Jedan partner može biti više za život u velikom gradu, dok drugi može biti za život na selu ili u predgrađu.



Reneye za kraj savjetuje da je najvažnije razgovarati o svim pitanjima te da ništa ne treba pretpostavljati.