Beauty Jar: Znate li što je "The Vamp Stamp" i kako ga koristiti?

E.DO. / PONEDJELJAK, 08.01.2018 14:30

Radi se o eyeliner pečatu, jeftinom i djelotvornom alatu, posebno za beauty početnice ili one žene koje nisu vješte s nanošenjem tuša

Foto: Privatne fotografije, Instagram



PONEDJELJAK je idealni dan za učenje novih beauty trikova.



A njih vam baš svaki tjedan otkriva naša lijepa beauty kolumnistica Nabilah Harron koja vam je već dobro poznata.





Danas je odlučila pisati o novom make up trendu koji je primijećen nebrojeno puta na stranim modnim revijama za 2018. godinu, a on nosi i jako zanimljivo ime "The Vamp Stamp".Radi se o eyeliner pečatu, jeftinom i djelotvornom alatu, posebno za beauty početnice ili one žene koje nisu vješte s nanošenjem tuša.

"Prilično sam vješta u nanošenju eyelinera rukom, no podebljani eyeliner s 'krilcima' teže je izvesti, a pogotovo je teško dobiti pravilna i simetrična 'krilca' s obje strane. Pečat sam nabavila preko eBaya za samo 4 dolara i to bez dodatne poštarine za Hrvatsku! Dolazi u tri veličine, mali, srednji i veliki. Za sebe sam odabrala srednju veličinu s obzirom na to da imam velike oči i ova mi veličina najbolje odgovara", odmah nam je otkrila Nabilah.



Ako smo vas zainteresirale za ovaj proizvod, u kratkom videu saznajte kako se on koristi: