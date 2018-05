Evo što se dogodi kada zaboravite skinuti šminku prije spavanja

K.K. / SRIJEDA, 23.05.2018 18:45

Prištići i akne samo su neki od mogućih problema • Šminka stvara uljni sloj na koži koji upija onečišćenja i bakterije

GOTOVO svim ženama se u nekom trenutku dogodilo da zaborave skinuti šminku prije spavanja.

Bilo da se radilo o ludom izlasku nakon kojeg smo samo pale u krevet i zaspale ili smo jednostavno bile preumorne nakon dugog dana na poslu, za ovo smo krive gotovo sve.

I sve mi smo čule da je to nešto što si nikako ne smijemo dopustiti i da je to nešto gotovo najgore što možemo napraviti svojoj koži.



Ali, dobar dio žena ne zna točno kakvu štetu stvara šminka s kojom prespavaju. Stoga je ekipa POPsugara razgovarala s dermatologinjom, koja im je pojasnila točno kakve posljedice na kožu može ostaviti neskidanje šminke prije spavanja.



Prištići i akne samo su neki od mogućih problema



Najprije im je objasnila kako šminka popunjava i blokira pore te kako je šminku važno skinuti prije spavanja upravo zato da biste je maknuli iz pora. Ako pak sa šminkom prespavate, pore će biti začepljene ne samo šminkom nego i uljima koja proizvodi koža, a zbog kojih će se te pore proširiti i upaliti, a u najgorem slučaju može se stvoriti i ožiljkasto tkivo.



Doktorica Tatiana je poručila kako do toga dolazi jer šminka sprječava normalnu funkciju žlijezda. One stoga proizvode višak sebuma što na kožu djeluje upalno.



"Važno je znati i kako ulje za kožu ne znači vlagu ili hidrataciju. Zapravo, ulje iritira kožu i povećava rizik od drugih problema poput akni, rozaceje i pigmentacije", rekla je doktorica Tatiana.Ali to nije sve. Dodala je i kako šminka stvara uljni sloj na koži koji upija onečišćenja i bakterije."Ako prespavate sa šminkom, vašu kožu će gušiti ovaj sloj. Stanice kože se neće normalno ljuštiti i zamijeniti, a uljne žlijezde mogu imati problema s radom. Koža vam stoga može postati masna i nezdrava", rekla je doktorica.Dodala je i kako, ako vam se često događa da zaboravite skinuti šminku prije spavanja, može doći do češćeg pojavljivanja prištića ali i problema s aknama, teksturom kože i osjetljivošću kože.