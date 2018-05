Javnost baš i nije oduševljena temom Adeleinog rođendanskog tuluma

M.S. / PONEDJELJAK, 07.05.2018 16:45

Pjevačica je za vikend proslavila 30. rođendan • Zbog teme svog rođendanskog tuluma naišla je na kritike javnosti

PJEVAČICA je ponovno pokazala da ima odličan smisao za humor.

Adele je za vikend napunila 30 godina i povodom toga je na Beverly Hillsu organizirala veliki party čija je tema bila Titanic. Slavljenica je na tulumu utjelovila Rose DeWitt Bukater, lik koji je u filmu iz 1997. godine utjelovila Kate Winslet, dok su brojni uzvanici nosili prsluke za spašavanje i po sebi imali komadiće leda. Adele je na Instagramu podijelila niz crno-bijelih fotki na kojima možete vidjeti njenu odličnu transformaciju, a čini nam se i da je ovo bio tulum za pamćenje.

“Prljavih 30. Nisam sigurna što ću raditi sljedećih 30 godina života, no zahvalna sam za sve do sada u životu", napisala je u opisu fotografije te se zahvalila svojim gostima na "najboljem provodu u životu". Fotke s Adeleinog tuluma u kratkom su roku skupile gotovo dva milijuna lajkova, no zbog odabrane teme naišla je i na brojne kritike obožavatelja.

"Nije li ovo malo neprimjereno? Gosti plešu u pojasima za spašavanje i izruguju se nesreći u kojoj su poginule tisuće ljudi", komentirao je jedan korisnik Twittera. "Zar je Adele zaboravila da je film snimljen prema pravoj nesreći?" napisao je drugi, no ipak je bilo puno više pozitivnih reakcija i komentara.

Inače, Adele je poznata po zanimljivim rođendanskim proslavama , a prošle godine se našalila na vlastiti račun te se, ususret tridesetoj, maskirala u staricu.