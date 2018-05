Kako djeluju maske od gline i zašto su toliko popularne?

A.A. / PONEDJELJAK, 21.05.2018 17:45

Kada masku uklonite s lica, vaša će koža biti vidno zategnutija, sjajnija i čišća • Glina će, osim nečistoća, pogodno djelovati i na upalne procese pa je preporučljivo koristiti je ako vodite borbu s aknama

Foto: Instagram

MASKE od gline svakim su danom sve popularnije na društvenim mrežama.

No, sa sigurnošću možemo reći da nisu korisne samo za slikanje. Zbog velikog udjela kalcija, magnezija, bakra, silicija, natrija, željeza i kalija, glina se u alternativnoj medicini počela koristiti prije nove ere. Zbog svojih se ljekovitih svojstava rabila kao odlično sredstvo za zacjeljivanje rana i izvlačenje toksina iz tijela.

Upravo zbog mogućnosti da čisti kožu, ubrzo je započela uporaba gline u kozmetici. Glina u dodiru s bilo kojom tekućinom otpušta negativan električni naboj koji na sebe veže sve toksine s kojima dođe u dodir.

Zato su najučinkovitije maske od gline one u prahu koje sami morate pomiješati s vodom ili jabučnim octom. Gotove maske od gline već su pomiješane s vodom pa ne možemo osporiti njihovu djelotvornost no one koje ćete morati pomiješati same svakako će imati snažniji učinak.

Kada masku od gline nanesete na lice, nakon nekih petnaestak minuta, osjetit ćete lagano zatezanje i maska će se u potpunosti osušiti. Na površini maske bit će vidljive točkice koje su zapravo toksini i mrtve stanice koje je glina uspjela vezati na sebe. Kada masku uklonite s lica, vaša će koža biti vidno zategnutija, sjajnija i čišća.

Glina će, osim nečistoća, pogodno djelovati i na upalne procese pa je preporučljivo koristiti je ako vodite borbu s aknama. Zato ako još niste, svakako isprobajte neku iz široke ponude ovakvih maski, vjerujemo da ćete biti zadovoljne rezultatom.