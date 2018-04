Katy Perry i Orlando Bloom potvrdili vezu zajedničkim posjetom Papi

Foto: Splash, Twitter, Instagram

SLAVNI par definitivno se pomirio.

U vezi su bili od početka 2016. do ožujka 2017. godine, a početkom ove godine počelo se šuškati da su pjevačica Katy Perry i glumac Orlando Bloom ponovo skupa. Glasine su pokrenuli oni sami tako što su na društvenim mrežama oboje u isto vrijeme objavili fotografije iz istog resorta na Maldivima . Zatim je pjevačica ispod njegove golišave slike na Instagramu na kojoj se pohvalio čvrstim trbušnjacima komentirala da joj se sviđa to što vidi , što je bila dodatna potvrda da su odlučili svojoj vezi pružiti drugu šansu.

A sada su prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon pomirenja, i to u Vatikanu u posjetu Papi. Glumac i pjevačica bili su na trodnevnoj konferenciji United to Cure koju je organiziralo Papinsko vijeće za kulturu. Katy je na konferenciji održala govor o meditaciji, kako je ispričala u jednom od svojih Instagram Storyja u kojem je otkrila i da joj društvo u Vatikanu čine njena mama, njen menadžer i njen "dragi" Orlando Bloom, kako ga je sama oslovila u videu.

#VIDEO | @katyperry posted on her instagram story pic.twitter.com/06PFlrmJqN

#VIDEO | "Never not being me 🤷🏼‍♀️" from @katyperry's Instagram story pic.twitter.com/SLkXum5gEc