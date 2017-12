Khloe Kardashian prvi put u javnosti nakon potvrde trudnoće

E.DO. / NEDJELJA, 24.12.2017 09:00

Tjedan iza nas protekao je, među ostalim, u znaku slavne starlete Khloe Kardashian koja je napokon priznala da očekuje svoje prvo dijete

Foto: X17Online/Guliver

NAJMLAĐOJ sestri Kardashian trenutno se ostvaruju svi snovi.



Tjedan iza nas protekao je, među ostalim, u znaku slavne starlete Khloe Kardashian koja je napokon priznala da očekuje svoje prvo dijete.



33-godišnja starleta to je učinila putem Instagrama, slikom na kojoj ona i njezin dečko, 7 godina mlađi NBA košarkaš Tristan Thompson grle njezin poveći trbuh, a ispod slike je napisala poduži status.





"Moj najveći san se ostvaruje. Dobit ćemo dijete! Čekala sam, no Bog je imao plan i znao je što radi. Morala sam mu vjerovati i biti strpljiva. Tristan, hvala ti za to kako me voliš. Hvala što me tretiraš kao kraljicu. Hvala što se zbog tebe osjećam lijepo na sve moguće načine. Hvala što ću zbog tebe postati majka. Nikada neću zaboraviti kako si divan bio prema meni sve ovo vrijeme. Hvala što si me učinio sretnom."





A Khloe je jučer viđena prvi put u javnosti nakon objave sretnih vijesti i to u Los Angelesu u potpunoj crnoj kombinaciji tajica, hoodie majice te kožne jakne s podstavom od ovčje vune, kojom bi lako mogla sakriti trbuh da je htjela.





No sada kada je napokon priznala glasine koje su aktualne već mjesecima, nema smisla išta skrivati. Još uvijek nije poznato kada na svijet stiže još jedan član mnogobrojne reality obitelji.