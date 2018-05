Khloe Kardashian vratila se treninzima pet tjedana nakon poroda, hejteri je odmah napali

K.K. / UTORAK, 22.05.2018 12:50

Khloe se vratila u teretanu • Hejteri su je napali zbog toga • Ona im je brzo odgovorila

Foto: Instagram



KHLOE Kardashian rodila je kćerkicu True prije pet tjedana i već se vratila u teretanu.

Kardashianka je riješila čim prije se riješiti kilograma koje je nakupila u trudnoći pa je krenula s treninzima.



Jučer je na Snapchatu objavila video na kojemu je prikazala koliko je napredovala, a dodala je i kako trenira već jedanaest dana. Osim toga, obratila se fanovima kojima je poručila kakvi su treninzi nakon poroda.



"Na početku je malo bez veze jer jako naprežete svoje tijelo, jako ste umorni i pokušavate se vratiti u ritam. Puno je teže nego što očekujete. Treniram već 11 dana, osjećam se jako dobro ali sam i jako umorna. Moj tijelo je otečeno jer se ponovno budi", rekla je Khloe.



