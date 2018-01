Kim Kardashian još jednom dokazala koliko je površna

M.S. / PETAK, 19.01.2018 17:00

Ovo je previše, čak i za nju

SLAVNOJ starleti izgled je na prvom mjestu, što je ovim potezom definitivno potvrdila.

Iako joj je tek 37 godina, Kim Kardashian u oporuci ima isplaniran cijeli svoj sprovod do posljednjeg detalja. A u novoj epizodi realityja Keeping Up with the Kardashians, u razgovoru s mamom Kris Jenner, otkrila je da je dodala i novu stavku koja se tiče - njene frizure.

Objavu dijeli Kim Kardashian West (@kimkardashian) Sij 6, 2018 at 6:44 PST

"U oporuci sam napisala da moja kosa mora uvijek biti savršena, čak i ako ja nisam u stanju to tražiti", pohvalila se Kardashianka.

Objavu dijeli Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ruj 4, 2017 at 2:09 PDT

A s obzirom na euforiju koju svakom svojom promjenom frizure izazove u javnosti, ne iznenađuje nas puno da je Kardashianki stalo do toga da joj je kosa savršena čak i u ovakvim trenucima. No Kim ipak nije mislila samo na sebe.

Objavu dijeli Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ožu 6, 2017 at 7:21 PST

"Pobrinut ću se da i tvoja kosa uvijek bude sređena. Čak i ako ne budeš znala kako se zoveš, imat ćeš savršenu frizuru", poručila je Kim svojoj mami koja je odnedavno postala plavuša