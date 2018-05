Kris Jenner svoju liniju šminke najavila genijalnim potezom

K.K. / SRIJEDA, 09.05.2018 18:20

Kris je najavila svoju liniju šminke povodom Majčinog dana • Najavila ju je na Instagram profilu Kylie Cosmetics

KRIS Jenner, mozak operacije iza projekta Kardashianki, ali i Jennerki, objavila je kako izbacuje svoju liniju šminke.



Njezina linija koja će se zvati Kris Cosmetics bit će objavljena na Majčin dan, ove nedjelje.



U kolekciji će se naći pet proizvoda, uključujući mini set ruževa s osam različitih nijansi, a koji će se zvati Momager, budući da je Kris menadžerica iza projekata obitelji Kardashian, posebno njihovog showa Keeping up with the Kardashians.



Preuzela profil Kylie Cosmetics kako bi najavila liniju

Kris je ovu kolekciju najavila na Instagramu svoje kćeri Kylie Jenner, čiji je make-up globalno popularan.



Na Kylienim storyjima na Instagramu objavila je video otpakiranja ruževa i pokazala nijanse koje će biti dostupne.



Osim toga, u liniji će se naći i paleta za konturiranje lica s highlighterima naziva ''You're doing amazing sweetie'', što je njen poznati citat iz njihovog obiteljskog showa.



Sjenila za oči dolaze u paleti s natpisom "I have one word for tonight: Vodka", a u njoj se nalazi 12 sjena.Usto, u kolekciji će se naći i jedan kremasti ruž i jedno sjajilo.







Još jedan u nizu dobrih marketinških poteza



Ovo je prva linija šminke za Kris iako su njene kćeri već izdale svoje kolekcije, od kojih je vjerojatno najuspješnija Kylie Cosmetics.



Upravo na tom Instagramu je Kris najavila svoju liniju make-upa i to tako da je promijenila ime stranice u Kris Cosmetics, a u opisu profila dodala je kako se stranica tako zove samo nakratko, pa je za pretpostaviti da će nakon lansiranja linije na Majčin dan Kylie svoju stranicu dobiti natrag.



I to je svakako još jedan u nizu mudrih marketinških poteza Kris Jenner, za koju mnogi tvrde da je osmislila sve glavne poteze pomoću kojih su njene kćeri postale slavne.