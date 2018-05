Nova frizura i nikad dramatičniji make-up: Mila Kunis sinoć je bila neprepoznatljiva

M.S. / PONEDJELJAK, 21.05.2018 09:55

Nova frizura ju je pomladila • Glumica je imala i najkraću minicu na dodjeli glazbenih nagrada Billboard

Foto: Getty

ONA nije jedna od onih dama koje često mijenjaju izgled.

No Mila Kunis sinoć je na crvenom tepihu dodjele glazbenih nagrada Billboard pokazala novu frizuru, ali i nikad dramatičniju šminku. 34-godišnja glumica koja je posljednjih nekoliko godina imala klasičnu bob frizuru sada je ošišala šiške, a nova frizura ju je pomladila.

Moguće je i da Mila nije zapravo skratila svoju kosu, već je stavila umjetne šiške koje su jako popularne među slavnim damama, no svakako nas je iznenadila svojim izgledom te pokazala da se ne boji riskirati. To je dodatno potvrdila i dramatičnim smoke-eyeom jer smo je do sada naviknuli viđati s minimalnim make-upom.

Glumica je nosila i zanimljivu majicu s jednim otkrivenim ramenom, a imala je i najkraću suknjicu među slavnim damama koje su sinoć prošetale crvenim tepihom.

