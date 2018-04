Oživljavanje ikone: Bourjois Little Round Pot Blusher

SPONZORIRANI ČLANAK / PETAK, 27.04.2018 17:48

Le Duo Blush i Le Petit Strober su Bourjoisovi proizvodi za brzo i sigurno nanošenje i lako postizanje ovog potencijalno zahtjevnog izgleda

PARIZ, 1863. Victor Hugo upravo je objavio Les Misérables, Edouard Manet izaziva skandal sa svojom slikom Le Déjeuner sur l'herbe, Eiffelov toranj nije ništa više od svjetlucanja u oku mladog inženjera, a određeni Alexandre Napoléon Bourjois uskoro će promijeniti lice ljepote ...

Kad su vam prva imena Alexandre i Napoléon, zasigurno ste predodređeni za osvajanje - i prva pobjeda neustrašivog gospodina Bourjoisa bila je u svijetu kazališta, gdje je predstavljen njegov revolucionarni suhi, lagani puder koji je zamijenio tešku šminku koja je do tada korištena. Nakon kazališnog debija puder su polako počele koristiti žene diljem svijeta.

Godine 1883. jedan je proizvod postao omiljen svima: fard séché sur plak - ili suhi pečeni puder - koji je uskoro preimenovan u Fard Pastel. Prvi blusher na tržištu, bio je izvanredan zbog svoje prozračne teksture, prirodnog završetka i jednostavne primjene. Zvuči poznato? Fard pastel je još od davne 1914 godine pakiran u ambalažu koja je u istoj boji poput proizvoda koji se nalazi u njoj, danas je ovaj proizvod poznat pod nazivom Little Round Pot blusher.

Bourjois Little Round Pot Blusher dostupan je u brojnim nijansama na tržištu - točnije 17 , uključujući i slavni Cendre de Rose, najprodavaniji od 1910. godine - tako da ćete morati odabrati jedan za vas. Za prirodni sjaj, jednostavno se nasmiješite i pređite kistom preko obraza, završavajući nanošenje rumenila na sljepoočicama. Ako ste previše nanijeli, nemojte paničariti - samo nanesite sloj pudera u prahu.

Jedna od tajni uspjeha je činjenica da je ovo malo okruglo rumenilo vjerni sljedbenik trendova. Trenutačno je najveći trend na društvenim mrežama konturiranje, draping i strobing – veliki fenomen kojem je i Bourjois odlučio dati svoj utisak. Uostalom, nijedna parižanka koja drži do sebe neće provesti sate ispred ogledala svako jutro- - život je previše kratak za to! Bourjois je stoga došao do brzog i nepogrešivog rješenja za postizanje ovog izgleda. Predstavljamo Le Duo Blush

LE DUO BLUSH - LE PETIT STROBER

Odgovarajući na zahtjeve trendova stvaramo proizvode koji osiguravaju brzo i lako nanošenje uz vrhunski rezultat. Naravno, govorimo o trenutnom hitu na društvenim mrežama- konturiranju, drapingu i strobingu. Le Duo Blush i Le Petit Strober su Bourjoisovi proizvodi za brzo i sigurno nanošenje i lako postizanje ovog potencijalno zahtjevnog izgleda.

Le Duo blush sadrži dvije komplementarne nijanse rumenila - tamniji za oblikovanje, svjetliji za sjaj - dok je Le Petit Strober univerzalni highlighter za isticanje određenih zona na licu koje želimo istaknuti, osvjetljavanje vrhova obraza, sljepoočica i kosti ispod obrva.