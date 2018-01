Povratak otpisanih: 5 potpuno neočekivanih trendova za 2018. godinu

M.S. / NEDJELJA, 07.01.2018 13:30

Tko kaže da je očekivao povratak cargo hlača, laže.

SVAKA nova godina donosi i neke nove trendove.

Pred kraj prošle, već smo najavili vodeće modne trendove za 2018. godinu , no pojavili su se još neki i to potpuno neočekivano. I svi su se vratili iz prošlosti, iako smo mislili da će u njoj zauvijek i ostati. A evo i o kojim se trendovima radi:

Vjetrovke

Od Guccija do Valentina, svi vodeći dizajneri najavili su povratak ovih šuškavih jaknica u modu i ponudili njihove luksuzne verzije. A trend je odobrila i Lady Gaga.

Cargo hlače

Jedina prednost ovih hlača koja nam trenutno pada na pamet jest ta da vam uz njih ne treba torbica, jer sve možete potrpati u džepove. Želite li ove godine biti in, u to ćete se i uvjeriti, jer cargo hlače vraćaju se u velikom stilu, a nosi ih čak i Bella Hadid i to u (najgoroj) traper varijanti.

Polo majice

Više nisu rezervirane samo za sredovječne muškarce, a u novoj godini dobile su i chic makeover na pistama svih vodećih dizajnerskih imena. Nose se predimenzionirani modeli, koji mogu čak i glumiti haljine, no najmodernije ih je ugurati u hlače visokog struka.

"Pederuše"

Torbe oko struka već su prošle godine bile popularne među malo odvažnijim fashionisticama, a u 2018. godini pokušat će se ponovno probiti u mainstream modu. Ako ne znate kako ih nositi, to je najmanji problem, jer modni stručnjaci tvrde da se sada nose baš uz sve, od odijela do svečanih haljina.

Biciklističke hlačice

Ovo je definitivno najgori komad na listi i još uvijek se nadamo da će se modni svijet urazumiti i zaboraviti na ovaj nimalo laskav trend. Za sve je, naravno, zaslužna Kim Kardashian čijim su se biciklističkim hlačicama ispočetka svi smijali, a sada je masovno kopiraju.