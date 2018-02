Poznati holivudski par svojoj je ljubavi dao još jednu šansu

Foto: Getty, Splash, Instagram

PREKINULI su prije gotovo godinu dana, no sada se šuška da su se pomirili.

Katy Perry i Orlando Bloom navodno su prošli mjesec otputovali na romantični odmor na Maldive gdje su obnovili svoju vezu, a glasine je za The Sun potvrdio i izvor blizak paru:

"Ponovno su par. Katy je htjela pružiti njihovoj vezi još jednu šansu. Pokušala je, no nije ga mogla izbaciti iz svog života jer joj je do njega previše stalo. No ovoga puta odlučili su svoju vezu držati podalje od očiju javnosti."

Javnost je počela sumnjati u to da su ponovo skupa jer su oboje u isto vrijeme na društvenim mrežama objavili fotke iz istog resorta na Maldivima.

Podsjetimo, Katy i Orlando u vezi su bili od početka 2016., a iako su prekinuli u ožujku 2017. godine, 41-godišnji glumac i 33-godišnja pop princeza ostali su prijatelji i nastavili se družiti.

U proteklih godinu dana zajedno su viđeni na raznim eventima, uključujući i koncert Eda Sheerana, kada su također svi mislili da su se pomirili.

Katy već ima iskustva s obnavljanjem propalih veza. S pjevačem Johnom Mayerom prekidala je i mirila se čak pet puta od 2012. do 2016. godine, kada je upoznala Orlanda.