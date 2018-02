Rita bez grudnjaka zasjenila par koji je jučer trebao ukrasti svu pažnju

Foto: Getty, Ilustracija Index



U GRADU ljubavi sinoć je održana premijera filma "Pedeset Nijansi Slobodniji".



Radi se o trećem i posljednjem nastavku erotske trilogije "Pedeset Nijansi Sive" koja je zaludjela svijet, iako filmski uraci i nisu previše oduševili.





No, neobična ljubavna priča mnogima se uvukla pod kožu, a Anastasiju i Christiana utjelovio je glumački duo Dakota Johnson i Jamie Dornan.





A upravo su oni trebali biti glavne zvijezde sinoćnje premijere u Parizu, međutim, u drugi plan ih je bacila pjevačica Rita Ora koja u filmu ima malu ulogu Christianove polusestre Mije, a s Liamom Payneom pjeva i uvodnu pjesmu "For You".



27-godišnja ljepotica jučer je zasjala u raskošnom bijelom kombinezonu s dekolteom i šlepom kojeg je nadopunila bijelim, statement naušnicama, a okupljenima je i pokazala kako ne nosi grudnjak pa je ta činjenica medijima danas najzanimljivija.







I Dakota se odlučila za bijelu boju, ali i dugu haljinu sa šljokicama, a iznenadila je činjenicom da ovoga puta nije istaknula svoj dekolte, što inače uvijek radi.





Irski pastuh Jamie zasjao je u crnom, plišanom odijelu te bijeloj košulji, no sve je to na njemu izgledalo jako nabacano. No, glumac je inače poznat po nemarnom stilu, a često je na glamurozne evente znao dolaziti u trapericama.