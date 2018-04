Scarlett Johansson na premijeri novog filma predstavila i novu boju kose

M.S. / UTORAK, 24.04.2018 13:20

Ovo je i prvi put da je na svečani događaj došla s dečkom s kojim je više od godinu dana • Pažnju je plijenila i haljinom

POZNATA holivudska plavuša postala je brineta.

33-godišnja glumica Scarlett Johansson svoju novu boju kose predstavila je sinoć na premijeri filma "Avengers: Infinity War" u Los Angelesu te je prvi put crvenim tepihom prošetala s dečkom Colin Jostom, s kojim je u vezi već godinu dana.

A kao da joj to nije bilo dovoljno da privuče poglede, glumica se uvukla i u usku metalik haljinu s dubokim dekolteom modne kuće Erdem, koju je iskombinirala i sa srebrnom choker ogrlicom te jednostavnim crnim sandalama, dok je njen 2 godine stariji dečko ostao vjeran klasici u crnom odijelu.

35-godišnji Colin Jost dio je ekipe popularnog showa "Saturday Night Live". On i Scarlett prvi put su uhvaćeni zajedno u studenom 2016. godine, no vezu su potvrdili tek početkom 2017. na jednoj gala večeri u New Yorku, a ovo im je prvi zajednički crveni tepih.

Podsjetimo, Scarlett je od 2008. do 2011. godine bila u braku s glumcem Ryanom Reynoldsom no brak se ubrzo raspao. 2014. udala se za francuskog novinara Romaina Dauriaca s kojim ima i kćerkicu no i njihov se brak raspao nakon samo 24 mjeseci.