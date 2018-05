Stigle su službene fotografije s vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle

KENSINGTONSKA palača objavila je službene fotografije s kraljevskog vjenčanja vojvode i vojvotkinje od Sussexa.

Ako ih ne prepoznate po njihovim titulama, riječ je o princu Harryju Meghan Markle koji su u subotu izrekli "sudbonosno da" u kapelici Svetog Jurja u Windsoru.

Službene portrete novopečenog bračnog para s njihovim obiteljima potpisuje glasoviti modni fotograf Alexi Lubomirski koji je snimio i službene zaručničke fotografije Harryja i Meghan.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day. These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D

Fotografije su snimljene u subotu popodne u dvorcu Windsor nakon ceremonije u kapelici i ceremonijalne vožnje novopečenih mladenaca u kočiji, piše CNN.

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF