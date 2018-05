Stručnjaci otkrivaju zašto strije nastaju i je li ih se moguće riješiti

K.K. / UTORAK, 15.05.2018 09:08

Strije ima većina žena i većina ih želi prekriti • Liječnici otkrivaju kako to napraviti

STRIJE su jako česta pojava kod žena, iako se u modnoj industriji godinama pokušava ostaviti drugačiji dojam. Iako su sasvim prirodna pojava, ovakav pristup doveo je do velikih nesigurnosti kod velikog broja žena.



Strije uzrokuje niz čimbenika, uključujući, primjerice, brzu promjenu u težini, genetika, pubertet ili promjene u hormonima.



I dok su nekim ženama strije sasvim OK i prihvatljive, neke ih se žele riješiti i žele znati zašto su ih uopće i dobile. Stoga je ekipa Insidera razgovarala s dvojicom liječnika, Haroldom Lancerom i Howardom Sobelom, koji su govorili o najvećim mitovima o strijama te o tretmanima koji mogu pomoći u njihovu prikrivanju.



Kako strije nastaju?



Doktor Lancer rekao je kako strije nekada nastaju zbog promjene u hormonima, ali i kako do toga može doći zbog genetike te promjene hormona u pubertetu ili kasnije u životu.



"Ipak, najčešće nastaju uslijed promjene u kilaži, bilo da se radi o mršavljenju ili debljanju. Do nastanka strija može doći i ako zadržavate tekućinu u organizmu", rekao je i dodao kako se sve ovo odnosi i na trudnoću.



Doktor Sobel se složio i rekao kako je rastezanje i širenje kože najčešći uzrok, ali je i on ponovio kako mogu nastati uslijed hormonalnih promjena, korištenja nekih lijekova i napora koji slabe elastična vlakna kože.



Dodao je i kako se strije slabije pojavljuju kod muškaraca te kako kod njih do toga dolazi zbog primjene nekih lijekova ili pak promjena u kilaži.





Kako piše Insider, najveći dio strija nastaje u crvenoj ili ljubičastoj boji, ponekad u rozoj ili svijetlo rozoj boji. Dodaju i kako boja ovisi o porijeklu i genima.Insider dodaje i kako je jako teško riješiti se strija, ali pišu i kako postoje neke stvari koje možete napraviti da smanjite njihovu vidljivost.Najprije, morate se hidratizirati."Ako kožu održavate hidratiziranom to će pomoći njezinoj elastičnosti ali i tretiranju simptomima strija poput iritacije ili svraba", rekao je Sobel. Preporučio je koristite kreme za tijelo na dnevnoj bazi ali i napomenuo da će to samo posvijetliti strije, ali ih neće ukloniti.Kako piše Insider, ako želite smanjiti vidljivost strija, imajte na umu da to nećete napraviti sunčanjem. Strije se nakon sunčanja pokazuju još više te doktor Lancer preporučuje da, ako ne razumijete zašto, o njima razmišljate kao o ožiljcima na vašoj koži."Ožiljci nemaju funkcionalne melanocite kao i koža bez ožiljaka. Slično je i s kožom sa strijama koja ne može potamniti kao drugi dijelovi kože.Doktori su dodali i da je uz korištenje hidratantne kreme za tijelo na dnevnoj bazi potrebno održavati i prehranu u kojoj ćete unositi puno vitamina A, C i E kako biste pomogli zdravom izgledu kože, ali i kako je važno piti puno vode.

