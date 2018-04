Više nema dileme: Stručnjaci su pojasnili što možemo smatrati prevarom

K.K. / ČETVRTAK, 26.04.2018 19:30

Što točno smatrate prevarom? • U nekim situacijama jednostavno ne možete biti sigurni radi li se o varanju ili ne

Foto: Instagram

IAKO se čini nevjerojatnim, ponekad u vezi niste sigurni biste li nešto što je vaš partner napravio trebali smatrati prevarom ili ne. Stoga je najbolje definirati što točno smatramo prevarom.

To je posebno komplicirano kod nekih škakljivih situacija poput flerta u kojemu je teško postaviti granice, a osim toga, svačije granice su drukčije.



Kako piše PopSugar, upravo je zato najbolje da sa svojim partnerom postavite pravila i granice. Tako će, ako vaš partner zaista zna kakvi su vaši stavovi, biti teško reći da nije znao je li pogriješio kada je nešto napravio ili ne.



Donosimo vam stoga sedam situacija do kojih ponekad dolazi u vezama, a koje bi se mogle smatrati prevarom.



1. Održavanje profila na mreži za spojeve



Ako vaš partner ima profil na nekoj od aplikacija za spojeve, vara li vas? Svakako se ovo može smatrati prevarom, jer zašto biste imali takav profil na takvoj mreži osim ako tražite nekoga s kim biste izašli?



"Ipak, moguće je da se radi o starom profilu koji korisnik više ne koristi", kaže stručnjak i savjetnik za veze David Bennett za PopSugar.



"Osim toga, neke aplikacije imaju opcije i za ugovaranje sastanaka s prijateljima ili poslovnim partnerima pa se aplikacija može koristiti i u druge svrhe", rekao je. Dodaje kako se ne trebate odmah uspaničiti nego kako je najbolje prvo popričati s partnerom i zatražiti da izbriše aplikaciju ako vam smeta.



2. Praćenje bivših na društvenim mrežama



Psihoterapeutkinja, savjetnica za veze i posrednica za razvode Toni Coleman rekla je kako je ovo jako čest slučaj. "Mnogi koji ne varaju zbog ovoga se često smatraju osobama koje imaju namjeru prevariti partnera", rekla je.



Okarakterizirala je praćenje bivših na društvenim mrežama kao neprimjereno prelaženje granice te potencijalan korak ka prevari jer tu naviku smatra prvim korakom. "Čak i ako nema jasne namjere, ovo je početak", rekla je i dodala kako se radi o znaku upozorenja. Ipak dodaje kako trebate najprije porazgovarati s partnerom jer mu se možda nije dalo izbrisati nekoga s popisa prijatelja ili je pak zaboravio.



3. Gledanje pornografije bez partnera



Bennett kaže da je za vezu loše da jedan partner sam gleda pornografiju, ali i kako to definitivno ne treba smatrati prevarom, osim ako taj čin ne mijenja svaku intimu u vezi.



"Osim toga, ako vaš partner ovo smatra prevarom, savjetujem da se zapitate vrijedi li se odreći stvarne osobe zbog pornografije", dodao je.



Kaže i kako je zabrinjavajuće ako osoba često gleda pornografiju bez partnera. Ipak i dalje dodaje kako se to ne smatra prevarom, ali bi moglo voditi k njoj.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Coleman dodaje kako biste trebali skupa s partnerom gledati pornografiju te kako ćete tako možda čak i poboljšati seks u vezi.Bennett kaže kako da se jaka emocionalna povezanost s drugom osobom može smatrati prevarom ako mijenja emocionalnu povezanost između partnera u vezi. Dodaje i kako se ponekad ipak može raditi samo o bliskom prijateljstvu."Nije zdravo ni imati emocionalnu povezanost samo s partnerom, pa ovo ne mora uvijek biti varanje", rekao je i dodao kako su granice važne te kako ako takva veza s nekim drugim postoji o tome morate razgovarati s partnerom."Što se tiče osoba koje ovo smatraju prevarom, nema opravdanja za slanje škakljivih poruka u kojima njihov partner flerta s nekim drugim", kaže Bennett i dodaje kako se iz ovoga ne možete izvući samo izgovorom da ste takvi po naravi.

"Flert je nešto što se smatra romantičnim i seksualnim", dodao je i rekao kako osobe koje ovo prakticiraju trebaju ostaviti mobitele po strani i flertati s partnerom.



Kaže i kako postoje osobe koje se jednostavno zezaju, a ne shvaćaju da njihove riječi drugima mogu zvučati kao flert. Ako imate takvog partnera, objasnite mu u čemu griješi.



6. Odlazak na večeru s nekim tko vas privlači



"Ako do ovoga dođe jednom ili dva puta, nekakva povezanost se osjeti, ali nema flerta, svejedno ste u opasnim vodama, ali još se ne radi o prevari", kaže Coleman. "Ali ako to krijete od partnera, to znači da ga želite prevariti", dodala je.



Dodaje i kako ste zaista u problemu ako postoji seksualna napetost koju osjeća i druga strana.



"Tada bi nekoliko pića i nevina večera mogli prerasti u varanje", dodao je Bennett.



7. Odlazak u striptiz klub



Odlazak u striptiz klub može se smatrati varanjem ako se tako mijenja intimnost s partnerom, rekao je Bennett i dodao kako najprije treba porazgovarati s partnerom i o tome je li to za njega prevara ili ne.



"S druge strane, mnogi se u striptiz klubovima jednostavno zabavljaju, bez seksualnih namjera", rekao je i dodao kako možete pozvati partnera da vam se pridruži te vidjeti kako će reagirati.