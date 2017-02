Zaboravite skupe šampone: Ova namirnica čini čuda za oštećenu kosu

E.DO. / NEDJELJA, 19.02.2017 10:00

Ona je ujedno i jedna od najzdravijih namirnica za svijetu, a iznimno je učinkovita i u regeneraciji kose

Foto: Instagram

ON je mali i zeleni, no neće vas prestrašiti, već uljepšati.



Avokado je jedna od onih specifičnih namirnica koju ili volite ili ne volite. No, kada je u pitanju vaša kosa, avokado je namirnica koju ćete obožavati, jer može učiniti čuda za nju.



Ona je ujedno i jedna od najzdravijih namirnica za svijetu, a iznimno je učinkovita i u regeneraciji kose. Omega-3 masne kiseline u njemu tako u najkraćem mogućem roku hidratiziraju vašu kosu te joj daju dodatni sjaj.



Drugim riječima, vaša kosa nakon avokada više neće biti suha i ispucana, a maskom se počastite jednom tjedno. Mi vam ih danas donosimo nekoliko jednostavnih, a vi sami odaberite koja vam zvuči najprimamljivije.



1. Avokado i med





Zreli avokado presijecite na pola, skinite koru te izvadite sredinu. Mesnati dio avokada isjeckajte na što sitnije dijelove te dobro zgnječite. Zatim u avokado dodajte 2-3 žličice meda te dobro pomiješajte. Ova se maska nanosi na suhu kosu, a zatim se ostavlja da djeluje 40 minuta. Kosu možete omotati prozirnom folijom za još bolji učinak, a zatim isperite kao obično.Za ovu masku potrebne su vam sljedeće namirnice: jedan avokado, jedno jaje i 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Avokadu oljuštite koru i izvadite košticu te napravite pire, a u njega zatim dodajte jaje i maslinovo ulje. Maska se nanosi na mokru kosu, a vrijeme djelovanja jest 20-30 minuta. Isperite po običaju.Pomiješajte pola banane, četvrtinu avokada i žlicu običnog jogurta, a smjesu ostavite na mokroj kosi 20 minuta. Zatim kosu isperite kao i inače.