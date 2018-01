Ako ste ljubitelj trkaćih simulacija, preskočite Need for Speed Payback

Screenshot: Need for Speed Payback

Instar Informatike svaki tjedan donosit ćemo kratke recenzije popularnih naslova s fokusom na sportske igre i najpopularnije franšize. Za početak, odlučili smo se osvrnuti na nekoliko naslova koji su izašli krajem prošle godine, a koje možda još razmišljate nabaviti. Prva igra koju smo skinuli s police je Need for Speed Payback za PlayStation 4 i nismo se baš usrećili. U dogovoru s ekipom izsvaki tjedan donosit ćemo kratke recenzije popularnih naslova s fokusom na sportske igre i najpopularnije franšize. Za početak, odlučili smo se osvrnuti na nekoliko naslova koji su izašli krajem prošle godine, a koje možda još razmišljate nabaviti. Prva igra koju smo skinuli s police je Need for Speed Payback za PlayStation 4 i nismo se baš usrećili.

Prva igra Need for Speed serijala izašla je prije nešto manje od 24 godine. U svom dugom vijeku serijal je privukao brojne ljubitelje trkaćih simulacija, ali i mnoge casual igrače. Zlatno doba NFS-a po mnogima bilo je od 2003. do 2005., kada su izlazili Underground i Most Wanted naslovi.

Need for Speed Payback

Međutim, Need for Speed Payback ne može se svrstati među najbolje igre serijala, zapravo daleko od toga. Iako se često mnogo ne očekuje od priča u takvim igrama, ona u Paybacku je poprilično plitka i raspoređena u nekoliko misija. U fokusu su vratolomije po ulicama Fortune Valleyja. Namjera je bila da akcijska vožnja zamjeni klasične ulične utrke, ali zapravo se ne radi o vožnji nego animaciji. Umjesto da to bude vrhunac napetosti, vi se tako vozite od filmića do filmića.

Screenshot: NFS Payback

Bježanje od policije je također iznimno loše napravljeno. Iako je NFS u prijašnjim naslovima imao neka zanimljiva rješenja, u Paybacku se zapravo radi o vremenskim utrkama. Bježeći od policije prolazit ćete kroz prstenove na zadanoj ruti koji će vam dodati nešto vremena. U klasične utrke te drift i drag ubačene su i one off-road, ali zapravo razlika je nezamjetna. Niti nakon plitke priče utrke neće postati puno zanimljivije. Neopisivo smo se bolje osjećali testirajući Gran Turismo Sport u Instar Megastoreu . Pokušali smo na televizoru istih dimenzija zaigrati i NFS Payback, ali to nije popravilo dojam.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Foto: Index.hr

Payback dolazi s velikim izborom auta, ali ako ste mislili da ćete uživati u njihovom nabrijavanju, prevarili ste se. Želite li uljepšati svoj auto, morat ćete izvršiti brojne zadatke u igri kako biste dobili sve dijelove. Za podizanje performansi auta osvajat ćete kartice nakon svake utrke, od kojih svaka ima svoju razinu i proizvođača. Kartice možete mijenjati za tokene, a njih ponovno za bolje kartice. Kako bi stvar bila bolja, u Tune-in trgovini možete kupiti kartice, ali ponuda se mijenja svakih deset minuta. Ne pronađete li karticu koja vam treba, provjerit ćete ponovno za deset minuta. Shema kopirana iz mobilnih igara prije je bila još i igra te se kada je igra izašla ponuda mijenjala svakih pola sata. Naravno, tu su i mikrotransakcije koje vam sve to mogu olakšati ulaganjem stvarnog novca.

Screenshot: NFS Payback

Želite li kvalitetnu trkaću simulaciju, za iste novce u Instaru možete pronaći Project Cars 2 ili Gran Turismo Sport, kao i sve dodatke potrebne za igranje. Ili možda rezervirati neki nadolazeći naslov. Sve u svemu, Need for Speed Payback je razočarenje. Igra će od vas zahtijevati da uložite hrpu vremena ponavljajući jedne te iste zadatke, odnosno grindate, kako biste nešto napravili. Iako vrlo lijepo izgleda, igrivost je čini naprosto neisplativom.

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz videoigre , instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Instar.