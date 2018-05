ALEX FERGUSON IMAO MOŽDANI UDAR Hitno prebačen u bolnicu i operiran

Foto: Guliver Image/Getty Images

JEDAN od najvećih nogometnih trenera u povijesti, legendarni sir Alex Ferguson, u teškom je stanju nakon što je u subotu negdje iza 21 sat doživio moždani udar. 76-godišnji Škot imao je krvarenje u mozgu zbog čega je hitno prevezen u bolnicu i odmah operiran.

Not something ever want to write about but some very dignified and classy messages already sent Sir Alex Ferguson's way #mufc https://t.co/OuBXRO5OLc