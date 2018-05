Amerikanci osvojili broncu na SP-u u hokeju

Foto: EPA

HOKEJAŠI SAD-a osvojili su brončane medalje na Svjetskom prvenstvu elitne skupine koje se održava u Danskoj, oni su u susretu za treće mjesto u nedjelju u Kopenhagenu svladali Kanadu 4-1 (0-0, 1-1, 3-0).



Iako konačnih tri pogotka razlike daju naslutiti kako su Amerikanci stigli do uvjerljive pobjede, dvoboj je bio neizvjestan do same završnice. Šest i pol minuta prije kraja još uvijek je bilo 1-1, Amerikanci su poveli golom Chrisa Kreidera (26:40), a poravnao je Marc-Edouard Vlašić (38:06), no tada je Nick Bonino (53:21) doveo SAD u prednost od 2-1 da bi Anders Lee (57:45) i Chris Kreider (58:18) pogodili prazan gol za 3-1, odnosno 4-1 jer su Kanađani tri minute prije kraja povukli vratara kako bi sa šestoricom klizača pokušali poravnati.



Za SAD je ovo 19. medalja sa svjetskih prvenstava, a osma bronca. Usto imaju i dva zlata (1993., 1960.) te devet srebrnih medalja.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U finalu će se od 20.15 sastati branitelj naslova Švedska i Švicarska koja traži svoj prvi naslov prvaka.