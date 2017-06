ANDRIJAŠEVIĆ U GENTU "Vratit ću se u Rijeku, prihvatila me kada me Dinamo odbacio"

Foto: KAA Gent

FRANKO ANDRIJAŠEVIĆ više nije igrač Rijeke, a karijeru nastavlja u Belgiji, potvrdio je klub s Kantride. Najbolji igrač HNL-a otišao je u Gent, gdje je danas predstavljen kao veliko pojačanje.

Nakon liječničkog pregleda Andrijašević je potpisao ugovor na pet godina. Iznos odštete je, nagađa se, oko 4,3 milijuna eura. Polovicu će Rijeka proslijediti Dinamu.

Franko Andrijasevic: "I've lived some stressful days lately but now everything is done. I'm happy to be here and I'll give 120% every day." pic.twitter.com/PUQh1mJ4KH