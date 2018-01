Battalion 1944 donosi pravi Call of Duty osjećaj za manje od 115 kuna

Screenshot: Battalion 1944

BATTALION 1944 nadolazeća je igra Bulkhead Interactivea s naizgled jednostavnim ciljem - napraviti kvalitetnu natjecateljsku PC pucačinu na temeljima prvih Call of Duty naslova. Prvi cilj za kampanju na Kickstarteru postignut je u ruku tri dana, što je potvrdilo velik interes igrača za takvom igrom. Proteklog vikenda limitiran broj igrača dobio je priliku testirati igru u zatvorenoj beti, a mi smo se našli među njima

Battalion 1944 želi nastaviti tamo gdje su stali Call of Duty 2 i Modern Warfare

U suštini, Battalion 1994 je natjecateljska pucačina s tematikom Drugog svjetskog rata koja izgled i mehaniku temelji na Call of Dutyju 2 i Call of Duty 4 Promodu. Iz dvojke je preuzet izgled, kao i oružja, dok su neke kretnje i mehanike poput pucanja kroz određene površine i brzog trčanja preuzete iz četvorke. Da je Activision želio nastaviti razvijati Call of Duty kao kvalitetnu natjecateljsku pucačinu za PC vjerojatno bi napravio nešto slično Battalionu. Ovako je serijal više fokusiran na konzole, koje su danas glavna platforma za Call of Duty esport.

Navedeni Call of Duty naslovi bili su iznimno popularni i na ovim prostorima. Vrlo aktivna zajednica okupljala se nekoliko puta godišnje na velikim LAN turnirima na koje su dolazile i po 32 ekipe za svaku igru. Danas se regionalna natjecanja u većini naslova osim League of Legendsa takvim brojkama mogu samo nadati. Ne treba zato čuditi da je Battalion 1944 odmah po pokretanju Kickstarter kampanje u veljači 2016. izazvao podosta interesa.

Jasan cilj i vrlo dobra izvedba

Odmah po ulasku u zatvorenu betu razvojni studio naglašava kako se ne radi o gotovom proizvodu te da će postojati određeni problemi i bugovi, što je uostalom normalno za igre u toj fazi razvoja. Igru pokreće Unreal Engine 4, iako ona ne izgleda grafički moćno kao neki drugi naslovi na tom engineu, a fokus je na igrivosti. Ekipa iskusnih developera okupljenih u Bulkhead Interactive zadužena je za razvoj igre, a izdavač je Square Enix.

Igračima su ponuđene dvije opcije za igranje, Arcade i Competitive. Arcade se sastoji od različitih modova koje smo navikli igrati u pucačinama poput Capture the Flag, Domination i Team Deathmatch, dok se pod Competitive podrazumijeva Wartide. Battalion verzija Search & Destroy. Igra se pet na pet, na 13 dobivenih rundi, a nakon odigranih 12 mijenjaju se strane. Cilj je eliminirati protivnički tim ili postaviti bombu te uništiti zadano područje. Jednostavno, zar ne? U igri se nalazi i opcija za trening u kojoj zasad možete vježbati gađanje i skakanje. Tu i je Server Browser putem kojeg će se lakše moći pronalaziti određeni serveri.

Dobar dio postavki u zatvorenoj beti nije bio dostupan, ali nazire se kako će praktički cijelo sučelje biti podložno promjenama, a tu su i standardne grafičke i audio postavke. Prosječno računalo sa starijim i5 procesorom i R9 270 grafičkom karticom bez ikakvih je problema vrtjelo igru na više od 60 FPS-a, međutim radi vidljivosti, navike i praktičnosti, isključili smo sve nepotrebne grafičke opcije.

Svakome tko je igrao neki od prvih Call of Duty naslova igra će biti vrlo intuitivna. Tu je ciljanje sa svim puškama (aim), kao i naginjanje na lijevu i desnu stranu (lean), puške i automatici, ali bez zračnih napada, perkova, nagaznih mina, red dotova i raznih drugih nepotrebnih dodataka. Kontrole su podešene identično kao u igrama na kojima se temelji što dodatno olakšava igračima da se što brže prilagode.

Zdravlje se automatski regenerira nakon kratkog vremena, kao što je to bio slučaj u Call of Duty igrama. Postoji mogućnost brzog trčanja, odnosno sprinta, na kratke udaljenosti, kao i strafe jumpova. Elementi preneseni iz Modern Warfarea dodatno su ubrzali igru pa ona djeluje kao CoD 2 na steroidima, što su čelni ljudi Bulkhead Interactivea nekoliko puta jasno isticali u svojim naumima. Iz iste igre preuzet je i sistem bodovanja, tako svaki kill nosi pet bodova, asistencija tri, a vrednuje se i postavljanje bombe kao i prikupljene kartice.

Vrijeme reakcije iznimno je kratko, a svega nekoliko metaka iz praktički svakog oružja znači kill. Izgledno je da će se kroz određena balansiranja i to dodatno popraviti, a možda je nama djelovalo previše brzo jer smo ostarjeli. Igrači su se žalili na neke kretnje i oružja, ali svega nekoliko dana igranja nije dovoljno da bi se utvrdilo je li neko od oružja prejako. Dostupne mape su rađene s jasnim ciljem. Prepune su detalja, zatvorenih prostora kao i nekoliko čistina koje se protežu praktički kroz cijelu mapu. Koliko su one balansirane, također ćemo tek vidjeti.

U svakom slučaju, Battalion 1944 već u ovoj fazi podosta djeluje kao nasljednik igara na kojima se temelji. U Wartide je ubačen i kartični sistem, svojevrsni ekonomski sustav koji ograničava broj oružja po mapi. Prije svake runde igrači biraju kartice od kojih svaka predstavlja jedno glavno oružje (automatik, rifle, sačma, snajper), a tu je i osnovna kartica koja dolazi s puškom te dimnom i ručnom granatom. Kada jedan igrač umre, ako je koristio neku od kartica, njegovi suigrači i protivnici je mogu pokupiti, inače ona propadne. Kartice se resetiraju na poluvremenu. Cilj je ovakvog sustava dodavanje jednog novog strateškog elementa. U igri će biti dostupni i kozmetički predmeti kao skinovi za oružja, ali oni nikako neće utjecati na igru.

Ima li u esportu mjesta za još jednu World War 2 pucačinu?

Najpopularnija pucačina u esportu je i dalje Counter-Strike: Global Offensive. Nedavno je počeo i Overwatch League dok Call of Duty: WWII vlada na konzolama, a tu su i battle royale igre PlayerUnknown's Battlegrounds i Fortnite. Rainbow Six Siege i Quake Champions, uz nekoliko manje popularnih naslova čine ogromnu konkurenciju. U vrijeme Call of Dutyja 4 esport scena bila je mnogo drugačija, a sada bi jedna takva igra trebala konkurirati već etabliranim esport naslovima.

U Bulkhead Interactiveu se time ne zamaraju previše. Ne skrivaju svoje velike planove za Battalion esport, a izgleda kako će upravo oni voditi cijeli esport sustav uz pomoć lokalnih i regionalnih zajednica. Za kvalifikacije na turnire i rangiranje timova bit će odgovoran sustav implementiran u igru.

Nostalgija neće biti dovoljan motiv kako bi Battalion 1944 zaživio kao esport, ali bi mu u tome trebala pomoći. Danas se esport naslovi razvijaju puno brže nego prije, a Battalion će u tom procesu morati odgovoriti na mnoge izazove. Nastave li kao i dosad, voditi se jednostavnom i praktičnom idejom, Battalion bi mogao uspjeti.

Vrlo prihvatljiva cijena za Early Access u veljači

Battalion 1944 ulazi u Early Access 1. veljače, a bit će dostupan na Steamu za svega 15 eura. Svi dodaci i DLC-ovi nakon izlaska igre bit će besplatni. Na službenim stranicama objavljen je i detaljan plan razvoja za narednih 12 mjeseci. Već u prvom kvartalu 2018. u igru stiže podrška za igranje u LAN-u. Za drugi kvartal najavljen je i prvi službeni LAN turnir, ali i nova mapa te dva oružja. U ostatku godine možemo očekivati još jedan veliki turnir, uvođenje Clanwars sustava te unaprjeđenje moda za praćenje mečeva. Puno izdanje igre trebalo bi biti dostupno na Steamu početkom 2019.

Iako je zatvorena beta ukupno trajala manje od dva dana, vrlo brzo smo se navikli na igru. Puno toga je kvalitetno preneseno iz starijih naslova te implementirano u Battalion zbog čega se u igračima budi onaj stari Call of Duty osjećaj. Postoje i određene zamjerke poput onih na neke od kretanja u igri ili pojedina oružja, ali dobar dio njih bit će ispravljen već u narednim mjesecima. Nema razloga da Battalion 1944 ne postane kvalitetna punokrvna pucačina, a kako bi postala popularan esport, trebat će i puno više od toga.

