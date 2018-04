BAYERN ŽELI PONOVITI 2013. "Zaboravili smo nepravdu protiv Reala, idemo na sve trofeje"

Foto: Getty Images / Guliver Image

NOVA sezona, isto vrijeme i stari dvoboj nekih od najvećih nogometnih klubova na svijetu. Prošle sezone su Bayern i Real igrali u četvrtfinalu Lige prvaka, a večeras će se od 20:45 na Allianz Areni ponovno sudariti, ali u prvom susretu polufinala spomenutog natjecanja.

Dva velikana puno su puta kroz povijest pobjeđivali jedan drugog. Dovoljno vratiti samo godinu dana u prošlost. Bayern je u prvoj utakmici, također kod kuće, vodio 1:0, a onda dobio nepostojeći penal (Carvajala pogodila lopta u rame) u 45. minuti za 2:0. Ipak, Arturo Vidal promašio je penal, a Real u nastavku preokrenuo i slavio 1:2.

No ne lezi, vraže, u uzvratu su uporni Nijemci sjajnom predstavom stigli do 2:1 i izborili produžetke u Madridu. Međutim, Ronaldo je zabio dva gola iz zaleđa, a Vidal dobio prestrogi crveni karton pa se nakon susreta podigla velika prašina, a pljuštale su i optužbe da se Reala gura u Ligi prvaka.

Zato sada vladar Bundeslige ima veliku priliku pokazati da je bolji od aktualnog europskog prvaka te mu se osvetiti za prošlogodišnju (ne)pravdu.

"Zaboravili smo prošlogodišnji događaj i koncentrirani smo samo na ove dvije velike utakmice protiv strašnog protivnika. Jednostavno, idemo na sve trofeje. Real je u posljednje četiri godine tri puta osvojio Ligu prvaka i obranio trofej, što dovoljno govori o kakvoj je momčadi riječ. Ima tu nevjerojatnih igrača, a Ronaldo je ispred svih i zaustavit ćemo ga samo ako budemo igrali kao prava ekipa", jasan je branič Jerome Boateng.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

🗣 Now it's @JB17Official taking questions: "@Cristiano is an unbelievable athlete. He has almost no weaknesses and is so good in the air. We'll only be able to stop him as a team." #FCBRMA pic.twitter.com/kgShBTzuWI