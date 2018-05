Bivši igrač Aston Ville i Boltona poginuo u prometnoj nesreći nakon što je djecu ostavio u školi

Foto: Getty Images/Guliver Image

JLLOYD SAMUEL (37), bivši branič Aston Ville i Boltona te engleski mladi reprezentativac, poginuo je u utorak nedaleko od svojeg doma u engleskom selu High Legh pokraj Manchestera.

Samuel je ostavio djecu u školi i vraćao se kući kad se navodno frontalno sudario s kamionom. Prema prvim informacijama, poginuo je na mjestu.

Državljanin Trinidada i Tobaga u karijeri je osam godina proveo u Aston Villi, za koju je odigrao 181 utakmicu i zabio tri gola. Upisao je i 83 nastupa za Bolton Wandererse, nakon čega je otišao u Iran gdje je zaključio igračku karijeru.

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y