Bivši prvak UFC-a kojem je Miočić oteo pojas pozitivan na doping

BIVŠI prvak UFC-ove teške kategorije Fabricio Werdum posljednja je MMA zvijezda koja je pala na antidopinškom testiranju.



UFC je na službenoj stranici izvijestio da je USADA-a (Američka antidopinška agencija) obavijestila Werduma o pozitivnom uzorku uzetom izvan natjecanja 25. travnja ove godine.



Nije poznato na koju je supstancu Werdum bio pozitivan, a detalji se očekuju u sljedećim danima, kao i Werdumovo očitovanje o ovom slučaju.



40-godišnji Werdum držao je pojas prvaka godinu i pol prije nego što ga je u lipnju 2016. nokautirao Stipe Miočić.



Werdum je posljednju borbu odradio u ožujku, kada ga je nokautirao Alexander Volkov. Prema posljednjim neslužbenim informacijama, trebao se boriti u rujnu na prvom UFC-ovom eventu u Moskvi protiv Alexeija Oleinika, no to je sada vrlo upitno.



Our story on Fabricio Werdum’s potential anti-doping policy violation has been updated with a statement from his manager https://t.co/I0RC9zRBs1

Werdumov menadžer Ali Abdel-Aziz rekao je da Werdum tvrdi kako nije uzeo ništa ilegalno te da im UFC nije javio da je borba s Oleinikom otkazana. Ugovor je navodno potpisan samo dan ranije.



UFC-ov veteran i brazilska MMA legenda prvi je put u karijeri pao na testiranju.

24 hours after his Moscow fight is signed, he gets this news. Statement coming from the team shortly. https://t.co/Zn58tFpRGu