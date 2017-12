"BOLESNO SMO BOGATI, ŠUPAK SI AKO NE DAŠ SIROMAŠNIMA" Veliki Gregg Popovich oduševio svijet

Foto: Guliver Image/Getty Images

TRENER San Antonio Spursa Gregg Popovich oduševio je javnost u Sjedinjenim Američkim Državama svojom izjavom kako je dužnost onima koji imaju puno, dati dio onima koji nemaju ništa.

Jedan od najvećih košarkaških trenera svih vremena poznat je kao čovjek koji rado sudjeluje u humanitarnim akcijama. Tako sa Spursima svake godine sudjeluje u akciji "Šampioni protiv gladi" u kojoj se prikuplja novac kako bi se osigurala hrana za siromašne.

Popovich nije nikad bio čovjek od velikih riječi, ali je u samo nekoliko rečenica rekao sve što se trebalo reći.

"Bolesno smo bogati i nije nam potrebno sve, a drugim ljudima je potrebna pomoć. Šupak si ako ne daš siromašnima. Jednostavna stvar", poručio je Popovich.

Popovich godišnje zaradi oko 11 milijuna dolara.

