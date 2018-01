BRADA JOŠ JEDNOM ZA TRIPLE-DOUBLE VJEČNOST Nitko u NBA-u nije uspio ovo

Screenshot: NBA Twitter

OPET je napravio to! Dokazao je da je Kralj triple-doublea.

James Harden u pobjedi njegova Houstona nad Orlandom 114:107 postigao je 60 koševa, uz 10 skokova i 11 asistencija.

Tako je igrač koji je već postavljao triple-double rekorde , ostvario još jedan.

Nitko u povijesti NBA-a nije do Hardena na utakmici imao trostruki-dvostruki učinak sa 60 postignutih koševa.

Što je najbolje, Harden da bi došao do ovako kolosalnog košgeterskog učinka nije potrošio previše lopti. Iz igre je imao odličan šut 63 posto. Gađao je 19/30 ukupno, trice 5/14, a od čak 18 slobodnih bacanja promašio je samo jedno.

Učinku za vječnost dodao je i četiri ukradene lopte te jednu blokadu.

Naravno, nakon utakmice Rocketsi su euforično slavili fantastičnog Hardena kojem se poklonio i najbolji košarkaš svijeta, kao i Calvin Murphy koji je 40 godina držao rekord najboljeg strijelca Rocketsa na jednoj utakmici, odnosno dok se nije pojavio Brada:

