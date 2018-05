BRUTALNA TUČNJAVA IGRAČA UNITEDA I WEST HAMA Pogba potpuno poludio, Noble ga htio zadaviti

Foto: Getty Images/Guliver Image



U 37. KOLU Premiershipa West Ham i Manchester United odigrali su 0:0.

Trener West Hama, David Moyes, ni u desetoj utakmici u trenerskoj karijeri nije uspio pobijediti Josea Mourinha, a dvoboj je obilježio sukob igrača na terenu. Glavni akteri bili su Paul Pogba i kapetan West Hama Mark Noble.

Prvi je zakuhao Noble, oduzeo je Pogbi loptu i krenuo prema polovici Uniteda, no Francuz mu je došao iza leđa i namjerno mu podmetnuo nogu, a Mark Noble je ustao i nasrnuo na njega, primio ga je rukama za vrat, a onda su se uključili i ostali igrači na terenu... Nakon silnog naguravanja sudac je podijelio žute kartone samo Pogbi i Nobleu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zanimljivo, na kraju utakmice su se prijateljski pozdravili i zagrlili, a nekoliko minuta prije izgledalo je kao da jedan drugom žele sve najgore...

And despite all of that, Mark Noble and Paul Pogba hug after full time. #WHUMUN pic.twitter.com/EfgwDbEKt3